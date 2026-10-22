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22. októbra 2026
Soul nezaznamenal nové severokórejské zbrane pri hranici napriek hrozbám Pchjongjangu
Severná Kórea avizovala nové vojenské opatrenia a pripravenosť propagandistických reproduktorov, juhokórejská armáda situáciu monitoruje. Juhokórejská armáda vo štvrtok oznámila, že napriek ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea avizovala nové vojenské opatrenia a pripravenosť propagandistických reproduktorov, juhokórejská armáda situáciu monitoruje.
Juhokórejská armáda vo štvrtok oznámila, že napriek vyhláseniam Pchjongjangu nezaznamenala rozmiestňovanie nových severokórejských zbraní pozdĺž spoločnej hranice. Severná Kórea pritom avizovala uvedenie bližšie nešpecifikovaných vojenských prostriedkov do pohotovosti a ďalšie opatrenia v silne militarizovanej pohraničnej oblasti.
„Nezaznamenali sme žiadne známky toho, že Severná Kórea rozmiestňuje nové typy zbraní,“ povedal novinárom hovorca juhokórejského zboru náčelníkov štábov Čang Do-jong. Dodal však, že armáda vzhľadom na vyhlásenia Pchjongjangu situáciu pozorne sleduje.
Napätie medzi oboma krajinami vzrástlo po septembrovom výbuchu v demilitarizovanej zóne (DMZ), pri ktorom utrpeli zranenia traja juhokórejskí vojaci. Soul tvrdí, že explóziu spôsobila mína nastražená severokórejskými jednotkami. Pchjongjang zodpovednosť odmieta a požiadavky na ospravedlnenie odmietol s posmechom.
Severná Kórea v pondelok označila situáciu na hranici za vážnu a oznámila, že zvažuje rozmiestnenie ďalších taktických útočných prostriedkov. Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, vo štvrtok uviedla, že krajina v priebehu niekoľkých dní pripraví na použitie reproduktory pozdĺž hranice a uvedie do pohotovosti nové protiopatrenia. Už v stredu oznámila presun ďalších vojenských jednotiek do palebných pozícií.
Juhokórejská armáda však tvrdí, že v súvislosti s reproduktormi zaznamenala iba bežné údržbové práce, ktoré prebiehali ešte pred najnovšími vyhláseniami Pchjongjangu. Obe krajiny v minulosti opakovane využívali hlasné propagandistické vysielanie cez hranicu ako súčasť psychologických operácií. Podľa juhokórejského vojenského hovorcu môžu najnovšie severokórejské vyhlásenia naznačovať, že odstraňovanie mín v demilitarizovanej zóne zo strany Soulu prináša výsledky.
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo, že vo štvrtok plánuje zaslať predsedovi Bezpečnostnej rady OSN list týkajúci sa septembrového incidentu. Podľa hovorcu Pak Tu-suna chce Soul upozorniť, že výbuch míny údajne nastraženej severokórejskými vojakmi predstavuje jasné porušenie dohody o prímerí z roku 1953. Južná Kórea bude zároveň požadovať ospravedlnenie, zodpovedné opatrenia a obnovenie dialógu s cieľom zabrániť ďalšiemu vyostrovaniu napätia.
Pchjongjang v utorok obvinil juhokórejské sily z takmer tisícky provokatívnych vysielaní cez reproduktory a početných varovných výstrelov v období od 1. do 17. októbra. Soul použitie reproduktorov aj varovných výstrelov potvrdil, označil ich však za oprávnené obranné opatrenia a Severnú Kóreu obvinil zo snahy preniesť zodpovednosť za eskaláciu napätia na juh.
Juhokórejský prezident I Če-mjong vyzval Pchjongjang na návrat k rokovaniam, Kim Jo-čong však jeho iniciatívu odmietla ako „vrchol frašky“. Severná Kórea zároveň v poslednom období uskutočnila viacero zbrojných skúšok vrátane nového presne navádzaného torpédového systému a hypersonickej rakety stredného doletu, ktoré podľa jej tvrdení využívajú technológiu umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Soul nezaznamenal nové severokórejské zbrane pri hranici napriek hrozbám Pchjongjangu © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhokórejská armáda vo štvrtok oznámila, že napriek vyhláseniam Pchjongjangu nezaznamenala rozmiestňovanie nových severokórejských zbraní pozdĺž spoločnej hranice. Severná Kórea pritom avizovala uvedenie bližšie nešpecifikovaných vojenských prostriedkov do pohotovosti a ďalšie opatrenia v silne militarizovanej pohraničnej oblasti.
„Nezaznamenali sme žiadne známky toho, že Severná Kórea rozmiestňuje nové typy zbraní,“ povedal novinárom hovorca juhokórejského zboru náčelníkov štábov Čang Do-jong. Dodal však, že armáda vzhľadom na vyhlásenia Pchjongjangu situáciu pozorne sleduje.
Vážna situácia
Napätie medzi oboma krajinami vzrástlo po septembrovom výbuchu v demilitarizovanej zóne (DMZ), pri ktorom utrpeli zranenia traja juhokórejskí vojaci. Soul tvrdí, že explóziu spôsobila mína nastražená severokórejskými jednotkami. Pchjongjang zodpovednosť odmieta a požiadavky na ospravedlnenie odmietol s posmechom.
Severná Kórea v pondelok označila situáciu na hranici za vážnu a oznámila, že zvažuje rozmiestnenie ďalších taktických útočných prostriedkov. Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, vo štvrtok uviedla, že krajina v priebehu niekoľkých dní pripraví na použitie reproduktory pozdĺž hranice a uvedie do pohotovosti nové protiopatrenia. Už v stredu oznámila presun ďalších vojenských jednotiek do palebných pozícií.
Južná Kórea bude požadovať ospravedlnenie
Juhokórejská armáda však tvrdí, že v súvislosti s reproduktormi zaznamenala iba bežné údržbové práce, ktoré prebiehali ešte pred najnovšími vyhláseniami Pchjongjangu. Obe krajiny v minulosti opakovane využívali hlasné propagandistické vysielanie cez hranicu ako súčasť psychologických operácií. Podľa juhokórejského vojenského hovorcu môžu najnovšie severokórejské vyhlásenia naznačovať, že odstraňovanie mín v demilitarizovanej zóne zo strany Soulu prináša výsledky.
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo, že vo štvrtok plánuje zaslať predsedovi Bezpečnostnej rady OSN list týkajúci sa septembrového incidentu. Podľa hovorcu Pak Tu-suna chce Soul upozorniť, že výbuch míny údajne nastraženej severokórejskými vojakmi predstavuje jasné porušenie dohody o prímerí z roku 1953. Južná Kórea bude zároveň požadovať ospravedlnenie, zodpovedné opatrenia a obnovenie dialógu s cieľom zabrániť ďalšiemu vyostrovaniu napätia.
Vrchol frašky
Pchjongjang v utorok obvinil juhokórejské sily z takmer tisícky provokatívnych vysielaní cez reproduktory a početných varovných výstrelov v období od 1. do 17. októbra. Soul použitie reproduktorov aj varovných výstrelov potvrdil, označil ich však za oprávnené obranné opatrenia a Severnú Kóreu obvinil zo snahy preniesť zodpovednosť za eskaláciu napätia na juh.
Juhokórejský prezident I Če-mjong vyzval Pchjongjang na návrat k rokovaniam, Kim Jo-čong však jeho iniciatívu odmietla ako „vrchol frašky“. Severná Kórea zároveň v poslednom období uskutočnila viacero zbrojných skúšok vrátane nového presne navádzaného torpédového systému a hypersonickej rakety stredného doletu, ktoré podľa jej tvrdení využívajú technológiu umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Soul nezaznamenal nové severokórejské zbrane pri hranici napriek hrozbám Pchjongjangu © SITA Všetky práva vyhradené.
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