Lesníci budú vo Zvolene s deťmi tvoriť a zdobiť vianočný stromček

Zvolen 23. novembra (TASR) - Jedným zo symbolom Vianoc je ihličnatý stromček, málokto si však uvedomuje, že aj on je produktom činnosti lesníkov – lesného hospodárenia, povedala Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva (NLC-ÚLPV) Zvolen. Lesní pedagógovia z NLC-ÚLPV a vzdelávania Zvolen pripravili pre pozvané skupiny detí sériu programov lesnej pedagogiky zameraných na tvorenie a zdobenie vianočného stromčeka.Prvý z programov sa uskutoční v piatok pre žiakov Základnej školy (ZŠ) pri Zdravotníckom zariadení Kováčová, ďalší 4. decembra pre chlapcov a dievčatá zo ZŠ pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica a posledný 7. decembra v Starej radnici na Námestí SNP vo Zvolene pre žiakov miestnych základných škôl a okolia."Na vetvičky z ihličnanov si deti zavesia vyzdobené oriešky, do ktorých vložia svoje tajné priania. Vyrobia si svietnik z borovicových šišiek, urobia drevený stromček alebo vytvoria originálnu pohľadnicu, ktorou potešia svojich najbližších. Počas tvorivých dielní budú pracovať predovšetkým s prírodným materiálom," priblížila Jaloviarová.V rámci stretnutia budú lesníci využívať aktivity lesnej pedagogiky, ktorá je súčasťou environmentálnej výchovy. Lesná pedagogika sa interaktívnou formou venuje učeniu o lesnom ekosystéme a prispieva k výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.Podujatie pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a mestom Zvolen.