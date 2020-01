Lesníci vyzývajú na pomoc lesom, chcú vysadiť milión sadeníc stromov

Ako agentúru SITA informoval zástupca hlavného organizátora, predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan, hlavným cieľom podujatia v sobotu 18. januára vo Zvolene je vyzvať širokú verejnosť na pomoc slovenským lesom.

Profesionálna starosť o slovenské lesy

Jedinečnú akciu obohatí sprievodný program, vystúpenie folklórneho súboru Poľana, lesná pedagogika, ukážky dravcov, poľovníckych psov a chýbať nebude ani guláš či punč. Podujatie sa začne o 10:00 slávnostnými lesnicami v podaní trubačov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a zapálením nórskych ohňov pri tribúne.

Cieľom podujatia je prezentácia profesionálnej starostlivosti o slovenské lesy. Organizátori chcú akciou zaujať postoj, že im záleží na osude slovenských lesov a lesníctva.

Verejnosti chcú podľa Dolňana priblížiť opodstatnenosť obhospodarovania lesov založených na tradíciách a vzťahu so zúročením odbornosti a nových poznatkov v odbore.

Lajky bez znalosti problematiky

„Zle sa nám počúvajú rýchle riešenia v pestovaní storočných kultúr akými je les, ale i neprimeraná kritika do našich radov. Aj touto formou chceme deklarovať jednotu a opodstatnenosť našej komunity aj v novodobej spoločnosti,“ objasnil predseda.

„Vnímam to ako veľmi potrebné, lebo ľudia na sociálnych sieťach si prečítajú jednu vetu a lajkujú bez znalosti problematiky a bez znalosti skutočnosti. Treba sa späť vrátiť k časom, kedy verejnosť, študenti, zamestnanci vždy chodili na jarné brigády, zapájali sa do aktivít spojených so zalesňovaním lesa, a to nie vo virtuálnej podobe, ale cez mozole si uvedomovali potrebu a náročnosť tejto činnosti. Je na škodu, že predpisy spôsobili zákaz práce mládeže a skomplikovali možnosti brigád, ktorými sa v minulosti formoval vzťah k našim lesom cez prežité činnosti,“ uviedol Dolňan s tým, že Národné lesnícke centrum pripravilo mobilnú aplikáciu, cez ktorú záujemcovia zistia možnosti zapojenia sa do jarného zalesňovania lesa vo svojom okolí.