KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Príliš osobná známosť a Dolittle

Príliš osobná známosť

Milosť

Dolittle

Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa spoznajú. Spája ich priateľstvo, muž a malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si nanovo buduje život po tom, čo sa rozvedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s malou dcérkou a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje, že do jej života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke.Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami. Film, v ktorom sa Slovenky nájdu.Tri ženy. Tri podoby lásky. Tri príbehy radosti i bolesti, šťastia aj smútku…„Odrofúz“ je zabitý v roku 1946, oddelenie bezpečnosti vykopáva jeho telo až štyrikrát, aby sa ubezpečilo, že je naozaj mŕtvy. Matka vojaka toto poníženie nevie zniesť a presvedčí svojho manžela, aby rakvu s telom ich syna ukradli a spoločne sa vydali na cestu do Kalwaria Pacławska. Práve tu chce znova ich syna pochovať. Cesta je plná dramatických udalostí. K putujúcim sa pridáva aj Jurgen, utečenec z tábor väzňov. Film sa odohráva v období dramatických dejín povojnového Poľska a stále zostáva univerzálny vo svojom príbehu – boji dvoch rodičov, aby znovu získali svoju dôstojnosť a rovnováhu v živote po tom, čo stratili svoje dieťa.Doktor Dolittle bol tak výnimočný, že ho menovali osobným lekárom anglickej kráľovnej Viktórii. Avšak to je už minulosť. Pred pár rokmi ovdovel a od tej doby sa utiahol do ústrania, za múry svojho kedysi veľkolepého sídla, obklopený svojimi zvieracími priateľmi, s ktorými si rozumie najlepšie. To až dovtedy kým mu do života nevstúpi jeden drzý chlapec, ktorý si vzal do hlavy, že bude jeho učňom a navyše ho povolajú ku kráľovnej, ktorá ochorela smrteľne nebezpečnou chorobou. A pretože liek proti tejto chorobe sa nachádza na legendami opradenom exotickom ostrove, musí sa Dolittle vydať na veľmi dobrodružnú plavbu do neznáma. Samozrejme v sprievode svojich priateľov, medzi ktorými je napr. vystrašená gorila, strelená hus, cynický pštros, optimistický ľadový medveď alebo neuveriteľne chytrý papagáj. Veľký tím bude treba, pretože Dolittle má pred sebou nebezpečenstvá, na ktoré nie je ani trochu pripravený, a v pätách mu je banda zlosynov, ktorá chce jeho plán na záchranu kráľovnej za každú cenu prekaziť.