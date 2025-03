Lesníci z troch krajín si zmerajú sily na Štrbskom Plese, štartuje dvojdňový Venerovský memoriál

Podmienkou účasti je lesnícke vzdelanie

17.3.2025 (SITA.sk) - Na Štrbskom Plese v pondelok štartujú dvojdňovéaj s medzinárodnou účasťou. Pretekári si počas 59. ročníka Venerovského memoriálu zmerajú sily v dvoch disciplínach, a to v behu na lyžiach so streľbou zo vzduchovej pušky a v alpskej disciplíne – obrovskom slalome.Informovala o tom Nina Obžutová , hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) , ktorá podujatie organizuje. Do boj o tituly sa podľa nej zapája viac ako 90 účastníkov.Dejiskom športového zápolenia lesníkov sa stal bežecký areál, zjazdové trate a strelnica na Štrbskom Plese. Prví účastníci v ženských aj mužských kategóriách dnes vyrazia na päť kilometrovú bežeckú trať. Počas behu ich čakajú dve strelecké zastávky.Druhý deň majstrovstiev odštartujú medzi bránky obrovského slalomu. Víťaz memoriálu získa titul podľa výsledkov v kombinácii a stane sa majstrom lesníkom Slovenska v lyžovaní.Podmienkou účasti je lesnícke vzdelanie alebo zamestnanie v subjekte obhospodarujúcom les, lesníckom školstve štátnej správe lesného hospodárstva a ochrany prírody či v inej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR „Šport je skvelá príležitosť na zlepšenie medziľudských a profesijných vzťahov. Netreba zabúdať, že aj v správach národných parkov pôsobia zamestnanci s lesníckym zameraním. Obzvlášť ma teší, že sa podujatia zúčastnia aj kolegovia z Čiech a Maďarska,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa . Najstarší národný park má na majstrovstvách zastúpenie v podobe pätnástich pretekárov.Preteky sú pamiatkou na Dimitrija Venerovského, ktorý pracoval ako lesný inžinier a taxátor v oblasti Tatier na vtedajšom riaditeľstve štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. Zahynul počas Slovenského národného povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom.Majstrovstvá sa konajú pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a predsedníčky Odborového zväzu pracovníkov drevo, lesy, voda Vlasty Szabovej.