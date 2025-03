Samuel Mráz prežíva reprezentačný návrat, chce byť v dobrej forme

Samuel Mráz bol nominovaný do slovenskej futbalovej reprezentácie po dva a pol roku, no pred duelmi LN si nekladie individuálne ciele. Chce byť hlavne vo forme a k dispozícii tímu. Útočník poľského Motoru Lublin pomohol vlani klubu do najvyššej súťaže a v tejto sezóne má už 12 gólov. Jeho cieľom s reprezentáciou je postup cez Slovincov, proti ktorým "sokoli" nastúpia vo štvrtok a o tri dni neskôr ich čaká odveta v Ľubľane.





Dvadsaťsedemročný Mráz vystriedal od januára 2023 štyri kluby v Španielsku, na Cypre, v Grécku a Poľsku. Do Lublinu prišiel začiatkom minulého roka a podľa vlastných slov prežíva veľmi vydarené obdobie. "Teraz sa cítim veľmi dobre v klube, je to možno vidieť aj na ihrisku. Viac sa mi darí. Reprezentáciu som sledoval stále a pod trénerom Francescom Calzonom môže dostať šancu každý hráč, kto dobre vyzerá na ihrisku a má kvalitné výkon. Som za to vďačný" zhodnotil Mráz na nedeľnom mediálnom brífingu v Senci.Celkovo má za Slovensko na konte päť štartov a jeden gól, na svoju individuálnu budúcnosť v národnom drese však momentálne nemyslí. "Nejaké individuálne ciele si nedávam, už veľakrát som povedal, že chcem byť k dispozícii v čo najlepšej forme a verím, že tak isto to bude u všetkých. Chcem, aby sme to spoločne dotiahli k postupu," zhodnotil Mráz. Slovensku chýba v týchto dňoch jeden z kľúčových kanonierov – zranený David Strelec. Mrázov jediný reprezentačný gól sa datuje ešte do roku 2019, keď v júni skóroval v prípravnom dueli proti Jordánsku (5:1), no táto sezóna preňho bude minimálne druhá najlepšia v klubovej kariére po ročníku 2017/18, kedy vsietil v Žiline dovedna 21 gólov."Naposledy som niečo takéto zažíval v Žiline, ešte v začiatkoch. Momentálne je to najúspešnejšia sezóna aj v pomere k odohraným zápasom. Mohlo to byť o ešte lepšie, keď si spomeniem na všetky tie príležitosti a žrde, ale tak to je normálne, má to asi každý útočník alebo ofenzívny hráč. Dôležité je byť v tom zápase, byť v tých situáciách a už potom len veriť, že sa podarí niečo streliť," povedal Mráz ku svojej aktuálnej forme.V akcii bol v slovenskom tíme naposledy naposledy 25. septembra 2022, keď v dueli Ligy národov proti Bielorusku naskočil v 87. minúte namiesto Juraja Kucku. Ten v pondelok nečakane ukončil reprezentačnú kariéru a predĺžil tak zoznam absentujúcich hráčov v národnom tíme. "'Kuco' je jedným slovom líder. Hlavne na ihrisku, ale aj mimo neho. Je pre nás veľkým príkladom – keď vidíte, ako trénuje, ako sa o seba stará a čo všetko odovzdáva na ihrisku. Reprezentácia stratí určite veľkého lídra, pracanta, ktorý sa ťažko nahrádza a verím, že už len kvôli nemu by mal byť plný štadión a poďakovať mu za to, čo pre tú reprezentáciu urobil," zhodnotil Mráz.