Slovenský futbalista Juraj Kucka nosil koniec v hlave dlhšie: Chcel som to urobiť v októbri

Slovenský futbalista Juraj Kucka nosil v hlave myšlienku o konci reprezentačnej kariéry už od jesene minulého roka. Tridsaťosemročného stredopoliara prehovoril na pokračovanie v najcennejšom drese realizačný tím na čele s hlavným trénerom Francescom Calzonom. "Kucove" zdravotné problémy však zariadili, že septembrový súboj C-divízie Ligy národov proti Azerbajdžanu (2:0) bol pre neho derniérou v národnom tíme.





Za uplynulých 16 rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom rebríčku figuruje na treťom mieste. V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom. "Je to už dlhá doba, čo som to chcel urobiť, bolo to už v októbri minulého roka. Vždy sa prihodilo, že som sa zranil a nemohol som byť na ihrisku. Nepodarilo sa to a bol som pripravený, že to bude v marci. Žiaľ, znovu koleno neposlúcha a návrat sa skomplikoval. Myslel som, že to bude trvať jeden či dva mesiace, zrejme sa to predĺži až na tri. Preto som sa rozhodol takto. Nechcel som to urobiť v ostrom zápase. Asi by sa to príliš nehodilo. Nič mi nevychádzalo. V septembri ma prehovorili po ME, aby som pokračoval. Bol to posledný zraz. Rozmýšľal som nad tým skoro každý deň. Bolo to ťažké, teraz už som s tým vyrovnaný," uviedol Kucka na reprezentačnom mediálnom termíne v Senci.Zranenie kolena v prebiehajúcej sezóne dovolilo skúsenému stredopoliarovi nastúpiť iba na päť ligových stretnutí na klubovej úrovni. Kucka verí, že v závere Niké ligy ešte bude môcť zasiahnuť do súťažného kolotoča a pomôcť Slovanu Bratislava k obhajobe majstrovského titulu: "Nikto nevie povedať, koľko to bude trvať. Prvý mesiac išiel nad očakávania, ale keď som začal behať, tak to začalo bolieť. Po kontrolnom vyšetrení mi povedali, že mám opuch na kosti, čiže únavovú zlomeninu. Na to je potrebný pokoj a nezaťažovať to. Mohol som robiť iba pár cvikov, mal som aj barle. Mám ich opäť, pretože znovu sa koleno ozvalo. Na dovolenke sa mi polepšilo, ale výsledky aj pocit sa zasa zhoršil. Ťažko povedať, koľko to bude a verím, že ešte nejaký zápas v sezóne odohrám."Kucka sa zúčastnil na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024). "Nezabudnem ani na prvý zápas, keď som nastúpil v Žiline, to bol pre mňa top zážitok. Celých 16 rokov, čo som sa držal v reprezentácii prinieslo veľa pekných, ale aj zlých momentov. Nikdy to nie je len pekné, sú tam aj ťažké chvíle. Vždy je na čo spomínať. Reprezentácia znamenala pre mňa veľmi veľa. Mala by to byť priorita a česť zviditeľniť krajinu. Snažil som sa o to. Vždy som sa na zrazy tešil, keďže som bol od 20 rokov preč zo Slovenska," poznamenal bývalý hráč Sparty Praha, AC Milána či tureckého Trabzonsporu.Kucka sa momentálne sústredí na rekonvalescenciu. Budúcnosť svojej kariéry bude plánovať neskôr. "Už posledné dva roky idem od sezóny po sezónu. Vždy sa rozhodujem v závere a nemám stanovené, že budem hrať do 40-tky. Kým budem mať chuť a bude mi slúžiť zdravie, chcem hrať. Boli to dve či tri najťažšie sezóny v mojej kariére. Odohral som v nich po 60 zápasov bez jediného zranenia. Po fyzickej stránke boli najnáročnejšie. Medzitým nebol prakticky žiadny oddych, reprezentačné povinnosti, šampionát, takže bolo toho dosť," vyjadril sa Kucka.Svoju oficiálnu rozlúčku absolvuje z tribúny bratislavského Tehelného poľa. Vo štvrtok sa zúčastní na úvodnom stretnutí play off o postup do B-divízie proti Slovinsku (20.45 h). "Bude to pekné aj emotívne. Som rád za to, akým spôsobom som prešiel kariérou. Užijem si ten zápas, aj keď to bude trochu inak a potom idem ďalej," uzavrel Kucka. Na duel so Slovinskom je v súčasnosti predaných 10.000 vstupeniek. Slovenský futbalový zväz (SFZ) avizoval, že súčasťou predzápasových aktivít bude Kuckova autogramiáda.