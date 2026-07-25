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25. júla 2026
Otvorili nominácie na Hoteliera roka. O víťazovi rozhodne odborná porota
Tagy: Hotelier roka Hoteliérstvo
Víťaza 15. ročníka súťaže Hotelier roka vyhlásia v novembri počas jesennej Horeca Konferencie.
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25.7.2026 (SITA.sk) - Víťaza 15. ročníka súťaže Hotelier roka vyhlásia v novembri počas jesennej Horeca Konferencie.
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stredu spustila 15. ročník súťaže Hotelier roka, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia v slovenskom HoReCa sektore. Aj v tomto roku hľadá osobnosť, ktorá svojou prácou, výsledkami a prístupom k vedeniu hotela výrazne prispela k rozvoju slovenského hotelierstva. Informovala o tom AHRS.
Do súťaže sa môžu prihlásiť alebo môžu byť nominovaní riaditelia a manažéri hotelov, ktoré pôsobia na Slovensku a spĺňajú podmienky súťaže. Odborná porota bude pri hodnotení prihliadať na profesijné skúsenosti kandidátov, kvalitu a reputáciu hotela v online prostredí, ako aj na ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. Víťaza 15. ročníka súťaže Hotelier roka vyhlásia v novembri počas jesennej Horeca Konferencie.
Hotelier roka nadväzuje na tradíciu projektu Hotel a reštaurácia roka, ktorý vznikol ešte v roku 1997. Súťaž sa za uplynulé roky stala platformou, ktorá oceňuje profesionálne osobnosti, podporuje zvyšovanie kvality služieb a pripomína význam hotelierstva ako dôležitej súčasti cestovného ruchu a ekonomiky. „Naším cieľom je vyzdvihnúť ľudí, ktorí dokážu viesť hotely na Slovensku s jasnou víziou, prinášať nové impulzy a zároveň budovať silné tímy. Práve oni určujú, kam sa bude slovenské hotelierstvo ďalej posúvať,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák.
Zdroj: SITA.sk - Otvorili nominácie na Hoteliera roka. O víťazovi rozhodne odborná porota © SITA Všetky práva vyhradené.
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stredu spustila 15. ročník súťaže Hotelier roka, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia v slovenskom HoReCa sektore. Aj v tomto roku hľadá osobnosť, ktorá svojou prácou, výsledkami a prístupom k vedeniu hotela výrazne prispela k rozvoju slovenského hotelierstva. Informovala o tom AHRS.
Do súťaže sa môžu prihlásiť alebo môžu byť nominovaní riaditelia a manažéri hotelov, ktoré pôsobia na Slovensku a spĺňajú podmienky súťaže. Odborná porota bude pri hodnotení prihliadať na profesijné skúsenosti kandidátov, kvalitu a reputáciu hotela v online prostredí, ako aj na ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. Víťaza 15. ročníka súťaže Hotelier roka vyhlásia v novembri počas jesennej Horeca Konferencie.
Hotelier roka nadväzuje na tradíciu projektu Hotel a reštaurácia roka, ktorý vznikol ešte v roku 1997. Súťaž sa za uplynulé roky stala platformou, ktorá oceňuje profesionálne osobnosti, podporuje zvyšovanie kvality služieb a pripomína význam hotelierstva ako dôležitej súčasti cestovného ruchu a ekonomiky. „Naším cieľom je vyzdvihnúť ľudí, ktorí dokážu viesť hotely na Slovensku s jasnou víziou, prinášať nové impulzy a zároveň budovať silné tímy. Práve oni určujú, kam sa bude slovenské hotelierstvo ďalej posúvať,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák.
Zdroj: SITA.sk - Otvorili nominácie na Hoteliera roka. O víťazovi rozhodne odborná porota © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hotelier roka Hoteliérstvo
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