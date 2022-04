Let's Dance 2022: Pred bránami semifinále vypadli Dominika Cibulková a Róbert Pavlík

Súťaž musel opustiť ďalší pár.

Pred bránami semifinále sa musel rozlúčiť jeden z obľúbených tanečných párov. Dominika Cibulková a Róbert Pavlík odtancovali posledné vystúpenie v ôsmom kole súťaže. Tanečná púť Dominiky a jej tanečného partnera trvala osem týždňov. Po vypadnutí sa ťažko hľadali dvojici slová. Sú neskutočne vďační za to, že to dotiahlo takto ďaleko a odnášajú si množstvo zážitkov.

„Ja som nesmierne šťastná, že som do tejto šou išla a ako som povedala na začiatku šou, opäť som sa otvorila pred ľuďmi. Išla by som do toho opäť, povedala Dominika.