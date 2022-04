Mário Kuly Kollár, líder skupiny Desmod: Želáme si, aby sa veľa hralo

Po dvoch rokoch pandémie a nútenej prestávky ožíva slovenská hudobná scéna, kluby sa znova otvorili pre fanúšikov domácich interpretov. Jedným z nich je aj prešovský klub Stromoradie, do ktorého zavítala v sobotu večer (23. 4.) skupina Desmod na čele s lídrom Máriom Kulym Kollárom. Výborná nálada bola od prvej minúty koncertu, radovali sa obe strany, kapela na pódiu aj fanúšikovia v hľadisku.





Desmod vydal deväť štúdiových albumov, ten prvý s názvom 001 už v roku 2000, takže kapela má z čoho vyberať. Do playlistu sa dostalo 17 pesničiek, prvou bola Čierna ovca rodiny, po nej Čierna diera, Kamenné ruže, Aby bolo jasné, Môj svet, Kométa, Niekto ti to povie skôr než ja, Nevrav mi, aký som, 100 rokov samoty, Chýbanie, Zober ma domov, Možno mi odpustíš, Lavíny, Vŕba, Za tebou, To nie je možné a Hemeroidy. Fanúšikovia nechceli kapelu pustiť z pódia a 'vytlieskali' si tri prídavky. Boli nimi hity Vyrobená pre mňa, Na tebe závislý a Pár dní. Bodkou za koncertom bolo zborové 'ďakujeme', ktoré zaznelo z hľadiska pred rozchodom.Dva pandemické roky ničnerobenia zasiahli aj skupinu Desmod. „Najskôr bola taká počiatočná depresia, pretože sa nevedelo nič, čo sa stane, skončili sa koncerty, skončilo sa všetko. Mali sme naplánované určité veci, všetko to 'kľaklo', nikto nevedel, kedy sa všetko znova otvorí a čo bude. Takže to bolo v garáži a v depresii. Ale nakoniec sme si určili systém, ako to budeme robiť, že sa musíme stretávať a musíme cvičiť, musíme hrať. Takže sme to už potom prežili tak pracovne,“ povedal po koncerte pre TASR líder kapely Kuly.Nitrianska formácia Desmod po viac ako 20 rokoch rokoch spoločného hrania zažila v apríli minulého roka malé zemetrasenie, keď z kapely odišla štvorica členov. Lídra Kulyho neopustil bubeník Ján Škorec, do kapely prišiel klávesák Zoli Tóth a trojica nových tvárí, gitaristka Mirka Šimková, gitarista Adam Mišinec a basgitarista Juraj Varga. V novej zostave nacvičili koncertný repertoár v priebehu dvoch týždňov.