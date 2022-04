Festival Uprising v lete oslávi 15 rokov opäť v plnej kapacite. Organizátori povolávajú na podujatie, ktoré sa uskutoční 26. a 27. augusta v Bratislave, umelcov z celého sveta. "Bude sa konať vo svojej plnej kapacite, bez obmedzení a na pôvodnom mieste na Zlatých pieskoch," uviedol pre TASR PR manažér festivalu Sveťo Moravčík.





Dodal, že medzi prvými potvrdenými menami sú Morgan Heritage, jamajská hitmakerská rodina a víťazi Grammy, bosnianska kapela Dubioza Kolektiv. V programe figuruje aj britská drum and bass a dubstep ikona DJ Fresh, či americké legendy latino hip-hopu Delinquent Habits.Organizátori potvrdili aj vystúpenia interpretov pôvodne ohlásených na ročník 2020, ktorý sa pre pandémiu mohol konať iba v obmedzenej kapacite. V programe tohtoročného Uprisingu tak nechýba ani austrálsky fenomén menom Dub FX, bristolská dnb legenda Roni Size, či duo Hang Massive. "Z Jamajky majú na Zlaté piesky namierené aj roots reggae legenda Max Romeo so svojou dcérou Xana Romeo, ale aj výnimočná speváčka Hempress Sativa so svojou kapelou The Unconquerebels," dodáva Moravčík.Z domácej scény sa na festivale predvedú stálice Medial Banana, Boy Wonder predstaví nový očakávaný album. "Chýbať nebudú nové talenty Marko Damian a Tamara Kramar. Českú reggae a dancehall scénu prídu hájiť Cocoman, Messenjah, EllyZ a Selector Boldrik," uzavrel.