05. septembra 2025
Návrh europoslankyne Karvašovej prešiel výborom, má zabrániť svojvoľnému presunu eurofondov vládami
Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu v stredu schválil legislatívnu úpravu, ktorá má chrániť samosprávy pred svojvoľným presunom eurofondov zo ...
5.9.2025 (SITA.sk) - Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu v stredu schválil legislatívnu úpravu, ktorá má chrániť samosprávy pred svojvoľným presunom eurofondov zo strany vlád členských štátov. Návrh predložila slovenská europoslankyňa Ľubica Karvašová, ktorá uviedla, že cieľom je zabezpečiť, aby sa o prostriedkoch určených pre obce, mestá a kraje nerozhodovalo bez ich vedomia a súhlasu.
Zmena legislatívy reaguje na júnové rozhodnutie vlády SR zmraziť 200 miliónov eur z fondov pôvodne určených pre samosprávy. Podľa Karvašovej nešlo o dôsledok nečinnosti miest a obcí, ale o presmerovanie zdrojov na iné vládne priority. Návrh zákona podľa nej vytvára tzv. poistku a posilňuje úlohu regiónov v rozhodovacom procese.
„Rozhodovanie o eurofondoch nesmie byť o centralizovanom riadení, ale o konkrétnych projektoch, ktoré zlepšujú život ľudí v regiónoch. Samosprávy musia byť rovnocennými partnermi, nie len pasívnymi príjemcami rozhodnutí,“ uviedla podpredsedníčka výboru EP pre regionálny rozvoj.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti uviedol, že legislatívna iniciatíva je reakciou na kroky vlády, ktoré označil za nekompetentné. Europoslankyňa Karvašová dodala, že legislatíva už čaká len na finálne schválenie Európskym parlamentom v Štrasburgu.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič označil zmrazenie prostriedkov za zásah, ktorý negatívne ovplyvnil prípravu investičných projektov. Upozornil, že eurofondy boli určené na rozvoj školstva, sociálnych služieb či dopravnej infraštruktúry.
„Je dôležité, aby samosprávy mali stabilné podmienky na rozvoj a aby eurofondy neboli nástrojom politických hier. Verím, že vláda sa vráti k partnerskej spolupráci s regiónmi,“ uviedol Viskupič.
Navrhnuté opatrenie má podľa europoslankyne Karvašovej zabrániť podobným situáciám v budúcnosti a posilniť transparentnosť a predvídateľnosť pri čerpaní eurofondov na regionálnej úrovni.
