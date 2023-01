Video: Hex predstavili novinku Možno si pamätáš, pripravujú nový album

Skupina Hex je na slovenskej hudobnej scéne viac ako 30 rokov. Odvedy vydala 9 radových albumov, niekoľko live albumov a výberoviek. Za svoju existenciu prešla minimálnymi personálnymi zmenami, avšak, v roku 2019 stratila svojho speváka a autora väčšiny hitov Petra "Ďuďa" Dudáka. Ani táto smutná udalosť obľúbenú formáciu nezlomila a po 3 rokoch od straty sa zatvorila do štúdia, kde s novým gitaristom Lacom Tvrdým a spevákom Petrom Novákom alias Šarkanom začali nahrávať nové skladby. Prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu je pieseň Možno si pamätáš, ktorej text i hudbu zložil Martin „Fefe“ Žúži.





„V piesni som sa snažil zachytiť vnútorné napätia partnerských vzťahov súčasnej spoločnosti. Rozchody sa dnes považujú za štandard. Ľudia veľmi rýchlo zabúdajú na to, čo bolo pekné. Vrhajú sa do nových vzťahov, aby po čase zistili, že sú opäť tam, kde nechceli byť. Nové dobrodružstvo je ako droga, bohužiaľ, organizmus vyžaduje stále vyššie dávky, až sa nakoniec stáva imúnnym,“ priblížil novinku jej autor Fefe.Dôležitým prvkom novej skladby sú okrem jednotlivých členov Hexu aj prizvaní hostia.„Je to možno nečakaná pesnička od nás a pre mňa je super, že sme urobili možno nečakaný krok. Človek by nemal stáť na jednom mieste a opakovať rovnaký vzorec. Popravde, aj pri pesničke Keď sme sami sme sa stretli s názorom, že to nie ten typicky Hex, ktorý poznáme a šup, z pesničky sa stala najhranejšia slovenská skladba za posledných 10 rokov. My budeme radi, ak budú ľudia v prvom rade počúvať pesničku samotnú a verím, že sa im bude páčiť tak, ako naša predošlá tvorba,“ želá si Yxo.