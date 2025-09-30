Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. septembra 2025

Tragédia na železnici vo Vajnoroch. Zrážku s vlakom neprežil 46-ročný muž


V Bratislave-Vajnoroch v utorok ráno zahynul 46-ročný muž, ktorého zrazil vlak. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa



30.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave-Vajnoroch v utorok ráno zahynul 46-ročný muž, ktorého zrazil vlak. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, tragická nehoda sa stala krátko po 05:00 na úseku 62,32 kilometra železničnej trate v mestskej časti Vajnory. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Poverený železničný policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia na železnici vo Vajnoroch. Zrážku s vlakom neprežil 46-ročný muž © SITA Všetky práva vyhradené.

