Utorok 30.9.2025
Denník - Správy
30. septembra 2025
Tragédia na železnici vo Vajnoroch. Zrážku s vlakom neprežil 46-ročný muž
V Bratislave-Vajnoroch v utorok ráno zahynul 46-ročný muž, ktorého zrazil vlak. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa
30.9.2025 (SITA.sk) - V Bratislave-Vajnoroch v utorok ráno zahynul 46-ročný muž, ktorého zrazil vlak. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, tragická nehoda sa stala krátko po 05:00 na úseku 62,32 kilometra železničnej trate v mestskej časti Vajnory. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Poverený železničný policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk
