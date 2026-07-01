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01. júla 2026

Letiská a aerolínie varujú EÚ, že nové hraničné kontroly skomplikujú letné cestovanie


Tagy: Hraničné kontroly Letecké spoločnosti Letiská Letná sezóna

Nový systém kontroly vstupu cestujúcich podľa leteckých spoločností spôsobuje dlhé rady a ohrozuje plynulosť letnej sezóny. Európske letiská a letecké spoločnosti ...



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gettyimages 1409910419 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Nový systém kontroly vstupu cestujúcich podľa leteckých spoločností spôsobuje dlhé rady a ohrozuje plynulosť letnej sezóny.

Európske letiská a letecké spoločnosti vyzvali v stredu Európsku komisiu (EK), aby urýchlene zasiahla v súvislosti s novým systémom kontroly vstupu do Európskej únie (EÚ).


Tvrdia, že zavedenie systému Entry/Exit System (EES) spôsobuje vážne narušenie prevádzky a môže viesť k chaosu počas vrcholu letnej turistickej sezóny.



List predsedníčke EK


Zástupcovia odvetvia v spoločnom liste adresovanom predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej upozornili, že situácia sa stáva neudržateľnou.


„Dospeli sme do kritického bodu,“ uviedli signatári listu a vyzvali na „okamžitý zásah predtým, než sa situácia počas vrcholiacej letnej sezóny ešte viac zhorší“.



Veľa údajov


Systém EES, ktorý EÚ zaviedla minulý rok a naplno spustila v apríli, nahradil manuálne pečiatkovanie pasov občanov krajín mimo EÚ.


Zaznamenáva osobné a biometrické údaje cestujúcich a umožňuje sledovať prekročenie povolenej dĺžky pobytu alebo zamietnutie vstupu.



Trvá to pridlho


Podľa letísk a leteckých spoločností však nové kontroly výrazne predĺžili čakacie časy. V čase dopravných špičiek dosahujú podľa nich až päť hodín.


„Cestujúci už boli nútení čakať v dlhých radoch pred terminálmi letísk,“ upozornili zástupcovia sektora.


Dodali, že „letecké spoločnosti čelia situáciám, keď lietadlá odlietajú s prázdnymi miestami, zatiaľ čo cestujúci uviazli v radoch na hraničnej kontrole“.



Žiadajú koniec


Organizácie zastupujúce letiská a dopravcov preto navrhujú, aby členské štáty mohli počas obdobia mimoriadne silnej prevádzky dočasne úplne pozastaviť uplatňovanie nových kontrol.


Európska komisia reagovala, že v prevažnej väčšine letísk zostáva vplyv systému obmedzený. Zároveň oznámila, že v najbližších dňoch zvolá ďalšie rokovanie so zástupcami leteckého odvetvia.




Zdroj: SITA.sk - Letiská a aerolínie varujú EÚ, že nové hraničné kontroly skomplikujú letné cestovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hraničné kontroly Letecké spoločnosti Letiská Letná sezóna
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