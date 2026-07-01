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01. júla 2026
Letiská a aerolínie varujú EÚ, že nové hraničné kontroly skomplikujú letné cestovanie
Nový systém kontroly vstupu cestujúcich podľa leteckých spoločností spôsobuje dlhé rady a ohrozuje plynulosť letnej sezóny. Európske letiská a letecké spoločnosti ...
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Európske letiská a letecké spoločnosti vyzvali v stredu Európsku komisiu (EK), aby urýchlene zasiahla v súvislosti s novým systémom kontroly vstupu do Európskej únie (EÚ).
Tvrdia, že zavedenie systému Entry/Exit System (EES) spôsobuje vážne narušenie prevádzky a môže viesť k chaosu počas vrcholu letnej turistickej sezóny.
List predsedníčke EK
Zástupcovia odvetvia v spoločnom liste adresovanom predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej upozornili, že situácia sa stáva neudržateľnou.
„Dospeli sme do kritického bodu,“ uviedli signatári listu a vyzvali na „okamžitý zásah predtým, než sa situácia počas vrcholiacej letnej sezóny ešte viac zhorší“.
Veľa údajov
Systém EES, ktorý EÚ zaviedla minulý rok a naplno spustila v apríli, nahradil manuálne pečiatkovanie pasov občanov krajín mimo EÚ.
Zaznamenáva osobné a biometrické údaje cestujúcich a umožňuje sledovať prekročenie povolenej dĺžky pobytu alebo zamietnutie vstupu.
Trvá to pridlho
Podľa letísk a leteckých spoločností však nové kontroly výrazne predĺžili čakacie časy. V čase dopravných špičiek dosahujú podľa nich až päť hodín.
„Cestujúci už boli nútení čakať v dlhých radoch pred terminálmi letísk,“ upozornili zástupcovia sektora.
Dodali, že „letecké spoločnosti čelia situáciám, keď lietadlá odlietajú s prázdnymi miestami, zatiaľ čo cestujúci uviazli v radoch na hraničnej kontrole“.
Žiadajú koniec
Organizácie zastupujúce letiská a dopravcov preto navrhujú, aby členské štáty mohli počas obdobia mimoriadne silnej prevádzky dočasne úplne pozastaviť uplatňovanie nových kontrol.
Európska komisia reagovala, že v prevažnej väčšine letísk zostáva vplyv systému obmedzený. Zároveň oznámila, že v najbližších dňoch zvolá ďalšie rokovanie so zástupcami leteckého odvetvia.
Zdroj: SITA.sk - Letiská a aerolínie varujú EÚ, že nové hraničné kontroly skomplikujú letné cestovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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