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01. júla 2026
Požiar výškovej budovy v belgických Antverpách si vyžiadal najmenej päť obetí
Záchranári pokračujú v prehľadávaní bytového domu, príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Najmenej päť ľudí zahynulo a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri ...
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Najmenej päť ľudí zahynulo a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri požiari výškovej obytnej budovy v belgických Antverpách.
Oznámila to v stredu polícia s tým, že záchranné tímy naďalej prehľadávajú objekt a pátrajú po ďalších možných obetiach.
Hustý čierny dym
Požiar vypukol v dopoludňajších hodinách v bytovom dome s približne 80 bytmi na brehu rieky Šelda.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. „Najmenej päť ľudí pri požiari prišlo o život a mnohí ďalší utrpeli vážne zranenia,“ uviedla hovorkyňa polície Kim Bastiaensová.
Na miesto boli vyslané početné jednotky hasičov a záchranárov. Televízne zábery ukazovali hustý čierny dym stúpajúci z vyšších poschodí budovy.
Bleskový zásah
Jeden z obyvateľov domu Geert Dewulf uviedol, že sa počas práce z domu zúčastňoval na pracovnom stretnutí, keď začali znieť požiarne alarmy a jeho manželka si všimla dym na chodbe.
„Vyšli sme na balkón a asi o osem až desať minút prišli hasiči s rebríkom, aby nás evakuovali,“ povedal 67-ročný konzultant.
Belgický premiér Bart De Wever poďakoval záchranným zložkám za ich nasadenie v náročných podmienkach a vyjadril sústrasť rodinám obetí i obyvateľom, ktorí museli svoje domovy opustiť.
Zdroj: SITA.sk - Požiar výškovej budovy v belgických Antverpách si vyžiadal najmenej päť obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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