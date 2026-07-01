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01. júla 2026

Požiar výškovej budovy v belgických Antverpách si vyžiadal najmenej päť obetí


Tagy: Antverpy Belgická polícia Civilné obete Požiar bytového domu

Záchranári pokračujú v prehľadávaní bytového domu, príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Najmenej päť ľudí zahynulo a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri ...



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belgium_fire__7713 676x450 1.7.2026 (SITA.sk) - Záchranári pokračujú v prehľadávaní bytového domu, príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Najmenej päť ľudí zahynulo a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri požiari výškovej obytnej budovy v belgických Antverpách.


Oznámila to v stredu polícia s tým, že záchranné tímy naďalej prehľadávajú objekt a pátrajú po ďalších možných obetiach.



Hustý čierny dym


Požiar vypukol v dopoludňajších hodinách v bytovom dome s približne 80 bytmi na brehu rieky Šelda.


Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. „Najmenej päť ľudí pri požiari prišlo o život a mnohí ďalší utrpeli vážne zranenia,“ uviedla hovorkyňa polície Kim Bastiaensová.


Na miesto boli vyslané početné jednotky hasičov a záchranárov. Televízne zábery ukazovali hustý čierny dym stúpajúci z vyšších poschodí budovy.



Bleskový zásah


Jeden z obyvateľov domu Geert Dewulf uviedol, že sa počas práce z domu zúčastňoval na pracovnom stretnutí, keď začali znieť požiarne alarmy a jeho manželka si všimla dym na chodbe.


„Vyšli sme na balkón a asi o osem až desať minút prišli hasiči s rebríkom, aby nás evakuovali,“ povedal 67-ročný konzultant.


Belgický premiér Bart De Wever poďakoval záchranným zložkám za ich nasadenie v náročných podmienkach a vyjadril sústrasť rodinám obetí i obyvateľom, ktorí museli svoje domovy opustiť.




Zdroj: SITA.sk - Požiar výškovej budovy v belgických Antverpách si vyžiadal najmenej päť obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antverpy Belgická polícia Civilné obete Požiar bytového domu
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