Letná dovolenka v Grécku, krajina zverejnila zoznam štátov, z ktorých privíta potenciálnych turistov

Na zozname je aj Slovensko

Pokus o záchranu tohtoročnej sezóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Grécko v piatok zverejnilo zoznam 29 krajín, z ktorých od 15. júna privíta potenciálnych turistov. Ministerstvo turizmu uviedlo, že návštevníci z týchto štátov budú smieť pricestovať priamymi letmi do Atén a severného mesta Solún.Zoznam plánujú od 1. júla rozšíriť aj o ďalšie krajiny, spresnilo ministerstvo.Na zozname krajín figuruje Albánsko, Austrália, Rakúsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, Estónsko, Japonsko, Izrael, Čína, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Libanon, Nový Zéland, Litva, Malta, Čierna Hora, Nórsko, Južná Kórea, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Fínsko.Návštevníkov, ktorí z týchto štátov pricestujú, by však mohli podrobiť námatkovým testom na koronavírus, dodalo ministerstvo.Turizmus a súvisiace odvetvia tvoria približne 20 percent gréckej ekonomiky a vláda sa preto usiluje o to, aby sčasti zachránila tohoročnú turistickú sezónu. Grécko aktuálne registruje vyše 2 900 nakazených a 175 obetí koronavírusu.