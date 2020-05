Zamestnancom U. S. Steelu sa skráti pracovný čas aj v letných mesiacoch, vedenie sa dohodlo s odborármi

Rokovania o kolektívnej zmluve pokračujú

Skrátenie pracovnej doby

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa dohodli na skrátení pracovnej doby aj na mesiace jún a júl. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.„Môžem potvrdiť, že sme dnes uzavreli dohodu o skrátenom pracovnom čase na obdobie od 1. júna do 31. júla tohto roku. Náhrada mzdy bude vo výške 80 percent ako to bolo v mesiaci máj,“ uviedol Varga.Predstavitelia USSK a odborári pokračujú v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve. Platnosť pôvodnej kolektívnej zmluvy sa skončila 31. marca.Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ohľadom na situáciu na trhu s oceľou sa vedenie USSK a odborári dohodli koncom marca na predĺžení kolektívnej zmluvy o ďalších 30 dní.Následne bola posledným dodatkom kolektívna zmluva predlžená do konca júna. Obe strany sa dohodli, že detaily nebudú zverejňovať až do dosiahnutia novej dohody.Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy.Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta a následne od novembra až do apríla.V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.