Do kanadských vôd majú zakázaný vstup veľké výletné lode, dôvodom je pandémia koronavírusu

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Veľké výletné lode budú mať zakázaný vstup do kanadských vôd najmenej do 31. októbra. Informoval o tom kanadský minister dopravy Marc Garneau. Dôvodom tohto opatrenia je pretrvávajúca pandémia koronavírusu.Garneau spresnil, že opatrenie sa bude týkať lodí s možnosťou prenocovania s viac než sto pasažiermi a členmi posádky na palube. Predchádzajúce rozhodnutie vlády hovorilo o zákaze pre výletné lode do 1. júla.Kanadu zasiahla pandémia koronavírusu menej ťažko ako jej suseda Spojené štáty. Napriek tomu sa v krajine už novým vírusom nakazilo viac než 88-tisíc ľudí a 6 877 ochoreniu COVID-19 podľahlo.