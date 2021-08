Letná olympiáda v Tokiu (hod kladivom): Lomnický nehodil finále. Výkon neodzrkadľuje to, na čo reálne mám, zhodnotil

Nezopakoval uvoľného hody z tréningu

Pokúsi sa aj o olympiádu v Paríži

2.8.2021 - Po Martine Hrašnovej ani Marcel Lomnický neuspel na olympijských hrách v Tokiu a Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále súťaže kladivárov. Lomnický v kvalifikácii dosiahol iba 72,52 m, čo mu stačilo na dvanáste miesto v jeho kvalifikačnej skupine a celkovú 24. priečku v konkurencii 31 aktérov.Víťazom kvalifikácie sa stal poľský favorit Wojciech Nowicki výkonom 79,78 m. Na postup do finálovej dvanástky bolo potrebných 75,74 m. O centimeter slabší výkon dosiahol Američan Daniel Haugh. Lomnický mal v tomto roku pred OH v Tokiu na konte výkon 79,19 m, ktorým by obsadil v kvalifikácii druhé miesto.Zverencovi Libora Charfreitaga nevyšiel ani jeden hod, v prvom pokuse dosiahol iba 71,17 m, v druhom mu 7,26 kg vážiace kladivo zaletelo mimo výseče na úroveň 73 - 74 m a v treťom to bolo 72,52 m."Nedokázal som zopakovať uvoľnené hody z tréningov, bolo to celé veľmi opatrné. Navyše som v prvom aj treťom hode škrtol rúčkou kladiva o klietku. Mojim pokusom chýbala rýchlosť aj uvoľnenosť,“ zhodnotil Marcel Lomnický na facebookovom profile Slovenského atletického zväzu."Každé sklamanie bolí. To, čo sa dnes stalo, ma nesmierne mrzí, lebo príprava mi vyšla na 110 percent. Ak by som nemal formu a hodím 72,50, v poriadku. Ale keď vidím, na čo naozaj mám, je to iné," dodal sklamaný kladivár, ktorý má za sebou aj piate miesto na majstrovstvách Európy a dve ôsme priečky na majstrovstvách sveta.Tridsaťštyriročný Lomnický bol na svojej tretej olympiáde, zároveň bol obhajca piateho miesta z Ria de Janeiro 2016. Sklamanie z neúčasti v olympijskom finále v Tokiu je veľké, ale skúsený kladivár ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica sa musí pozerať do budúcnosti. Tokijskou olympiádou sa letná atletická sezóna ešte nekončí.Lomnický bude mať šancu pretaviť slová o perfektnej príprave a špičkovej forme do kvalitného výkonu. "Potešil by som sa, keby som ešte niekde hodil 77,50, čo je limit na budúcoročné MS v Eugene. Inak už niet veľmi čo. To, na čo som sa pripravoval, tvrdo trénoval, boli olympijské hry," podotkol rodák z Nitry.Jasno má aj v tom, či chce pokračovať v kariére aj smerom k ďalšiemu olympijskému vrcholu v Paríži 2024. "Nevidím dôvod končiť, keďže som v najlepších kladivárskych rokoch. O ďalšiu olympiádu sa určite pokúsim. S Liborom Charfreitagom sme dohodnutí, že pokračujeme v spolupráci. Dnešný výkon v Tokiu neodzrkadľuje to, na čo reálne mám. Som zdravý a nechýba mi chuť pokračovať,“ dodal Lomnický na webe atletika.sk.