Letná olympiáda v Tokiu (rýchlostná kanoistika): Gelle mohutne finišoval a postúpil priamo do semifinále

Pomalší začiatok

Cieľ je postup do finále

2.8.2021 - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle skončil druhý v tretej rozjazde disciplíny K1 na 1000 m na olympijských hrách v Tokiu a vybojoval si priamy postup do semifinále.Gelle dosiahol výsledný čas 3:42,131 min a zdolal ho len favorizovaný Portugalčan Fernando Pimenta, a to o 1,808 s. Pimenta je strieborný singlkajakár z OH 2012 v Londýne.Gelle začal tradične pomalšie, ale v druhej polovici jazdy mohutne finišoval a napokon si ušetril sily, keďže nemusel absolvovať štvrťfinálovú jazdu. Zdolal troch súperov - Austrálčan Jeana van der Westhuyzena, Francúza Guillaumeho Burgera a Brazílčana Vagnera Juniora Soutu.Trisaťšesťročný Gelle je na svojej tretej olympiáde, v Londýne 2012 bol ako člen K4 na 1000 m šiesty a ôsmy v K2 na 1000 m. V Riu de Janeiro 2016 už sedel v singlkajaku a opäť nechýbal vo finále, skončil ôsmy v K1 na 1000 m."Po pomalšom začiatku som videl, že mi súperi príliš neodišli. Už na päťstovke som ich dostihol a potom prišiel môj klasický finiš. Cítil som, že idem cez Austrálčana a už som si to nenechal ujsť. Podmienky boli veľmi náročné. Teploty sú porovnateľné s majstrovstvami sveta v Szegede, ale v Tokiu je oveľa vyššia vlhkosť, preto si treba dávať pozor na dehydratáciu a byť ostražitý," uviedol Gelle pre RTVS.Aj počas rozhovoru mal pretekár VŠC Dukla Banská Bystrica na sebe chladiacu vestu, okrem toho sa kajakári počas prvého dňa svojich vystúpení pravidelne ochladzovali ľadom okolo krku a nemohli podceniť ani pravidelný prísun tekutín.Gelle sa v utorok o 3.00 h SELČ predstaví v prvej z dvoch semifinálových jázd na Sea Forest Waterway. Súťažiť bude v druhej dráhe.Tentoraz bude mať už siedmich súperov a medzi nimi aj multimedailistu z veľkých podujatí Čecha Josefa Dostála, mladého Nemca Jacoba Schopfa či úradujúceho majstra sveta zo Szegedu 2019 Maďara Bálinta Kopasza. Postup do A-finále si vybojujú najlepší štyria kajakári. Finálový boj o medaily sa v Tokiu začne o 5.20 h SELČ."Cieľ je postup do finále. Urobím všetko, aby sa to podarilo. Bude to extrémne ťažké, ale nie nemožné. Dôležité je, že som si dnes ušetril jednu jazdu v týchto náročných podmienkach. Pri vysokej vlhkosti vyzeráme možno ako kulturisti. Nie je však dôležité ako svaly vyzerajú, ale aby fungovali," skonštatoval Gelle.