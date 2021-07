Letná olympiáda v Tokiu (trap): Erik Varga má šancu na finále, ale potrebuje stopercentný zásah

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2021 - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Erik Varga figuruje na dvanástej priečke po prvom dni kvalifikácie súťaže v trape mužov na olympijských hrách v Tokiu.V úvodných troch z piatich položiek Varga trafil 73 zo 75 terčov, keď zaváhal hneď v úvodnej sérii a potom ešte raz v tretej položke. Dlhoročný zverenec trénera Branislava Slamku ešte má šancu na postup do šesťčlenného finále. V druhý kvalifikačný deň však zrejme bude potrebovať stopercentný zásah.Víťazom prvej časti kvalifikácie sa stal Abdulrahman Al Faihan z Kuvajtu, ktorý dosiahol výsledok 74 terčov. Rovnako 74 terčov majú na konte aj druhý Thajčan Savate Sresthapon, tretí Talian Mauro de Filippis, štvrtý Čech Jiří Lipták aj piaty Gian Marco Berti zo San Marína. Ďalších osem strelcov si vo vyrovnanej súťaži pripísalo 73 terčov rovnako ako Varga.Súťaž v trape mužov na OH 2020 vyvrcholí vo štvrtok 29. júla. Najprv od 2.50 h SELČ jej 29 účastníci odstrieľajú zostávajúce dve položky kvalifikácie a šesť najlepších si to potom rozdá o medaily od 8.30 h SELČ.Štyridsaťpäťročný Erik Varga je na svojej štvrtej olympiáde, pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro ako jeden z favoritov obsadil 21. priečku. Jeho najlepší olympijský výsledok sa spája s deviatym miestom v trape na OH 2008 v Pekingu.Varga je aj dvojnásobný majster sveta v trape z rokoch 2014 a 2015 a tiež majster Európy z roku 2011 a celkový víťaz Svetového pohára 2013. Na Európskych hrách v Baku 2015 získal zlato v tímovom mixe s Rehák Štefečekovou a striebro v individuálnej súťaži.