Letná sezóna sa na kúpalisku v Považskej Bystrici skončila, návštevnosť dosiahla takmer 27-tisíc ľudí

Zmena oproti minulým rokom

Zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti

21.9.2024 (SITA.sk) - Letná sezóna na považskobystrickom kúpalisku sa skončila úspešne, návštevnosť dosiahla hranicu takmer 27-tisíc ľudí. Letná sezóna na kúpalisku v Považskej Bystrici odštartovala 15. júna a ukončená bola 9. septembra.Ako ďalej informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková, v rámci letnej sezóny bolo kúpalisko pre nepriaznivé počasie zatvorené devätnásť dní.Konateľ Mestských športových klubov Ján Zlocha povedal, že otvorenie kúpaliska bolo pôvodne plánované na 8. júna, ale z dôvodu nepriaznivého počasia sa jeho otvorenie napokon posunulo.„Počas dvoch júnových týždňov sme zaznamenali 5 339 návštevníkov, v júli 13 257, v auguste to bolo 7 748 a počas prvého septembrového týždňa využilo kúpalisko 468 ľudí. Spolu to bolo 26 812 návštevníkov, čo je o takmer 8-tisíc viac ako v roku 2023. Tohtoročnú sezónu teda hodnotíme ako úspešnú,“ ozrejmil Zlocha.S príchodom septembra však prišla aj zmena oproti minulým rokom, keď mali občania po ukončení kúpaliskovej sezóny k dispozícii krytú plaváreň.„Havarijná situácia strešného plášťa si vyžiadala komplexnú rekonštrukciu, pričom práce odštartovali na začiatku septembra a trvať by mali šesť mesiacov. Časť financií na rekonštrukciu plavárne získala považskobystrická radnica z Fondu na podporu športu. Projekt, s ktorým sa do súťaže zapojilo Mesto Považská Bystrica, bol medzi úspešnými. Z finančných prostriedkov na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry sme získali viac ako 280-tisíc eur. Celková investícia je pritom vo výške takmer 439-tisíc eur. Realizáciou nového strešného plášťa sa zabráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie strechy," doplnila Iveta Pagáč Kováčiková.Rekonštrukciou plavárne sa zlepší tepelnoizolačná schopnosť a znížia sa tepelné straty. Nutné je dorobiť taktiež vykurovanie, odvetranie a prívod čerstvého vzduchu pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou.