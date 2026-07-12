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12. júla 2026
Letná sezóna vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach prináša pestrú paletu podujatí pre deti i dospelých – FOTO
Ako pre agentúru SITA priblížil riaditeľ múzea Dominik Béreš, VSM sa už začiatkom roka dôkladne pripravilo na letnú sezónu. Letná sezóna vo
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12.7.2026 (SITA.sk) - Ako pre agentúru SITA priblížil riaditeľ múzea Dominik Béreš, VSM sa už začiatkom roka dôkladne pripravilo na letnú sezónu.
Letná sezóna vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach prináša pestrú paletu podujatí. Ako pre agentúru SITA priblížil riaditeľ múzea Dominik Béreš, VSM sa už začiatkom roka dôkladne pripravilo na letnú sezónu. Tá podľa jeho slov každý rok prináša nielen obvyklé, ale aj nové cieľové skupiny návštevníkov k bránam múzejných expozícií.
„Svoju „dramaturgiu“ sme už od začiatku júna zamerali nielen na individuálne návštevy, ale aj na skupinové turnusy detí, žiakov i stredoškolákov, najmä z dôvodu končiaceho školského roka. Tak tomu bolo napríklad pri trojdňovej akcii „Zlatá horúčka v múzeu“ spojených so zážitkovým ryžovaním zlata či netradičnou prehliadkou pokladov Východného Slovenska vrátane toho zlatého košického,” uviedol.
Doplnil, že neodmysliteľnou súčasťou života múzea je aj letný detský tábor. Počas týždňa sa v ňom z dieťaťa stáva archeológ, ornitológ, či kvalifikovaný sprievodca históriou Slovenska. Béreš dodal, že počas leta budú vo VSM popri tradičných expozíciách dominovať najmä výstavné novinky.
Ide napríklad o nedávno otvorenú exotickú „Divočinu“, kde návštevníci môžu vidieť viac než 40 živých tropických živočíchov, napríklad plazov, pavúkov, jašterov a podobne. Ponúka tiež bezmála 300 preparovaných exotických tvorov z celého sveta.
„Už čoskoro, 22. júla, otvoríme aj pôvabnú výstavu venovanej obdobiu secesie s názvom „Tajomstvá žien, dve storočia krásy“, na ktorej si iste prídu na svoje nielen dámy a vyznávači historickej módy či doplnkov. Nuž a galerijný priestor v Katovej bašte „obsadí“ to najlepšie z tvorby takmer 150 účastníkov dnes už 20-ročnej tradície košického medzinárodného plenéra, ktorý prinesie obrovské spektrum pohľadov na naše Košice,” uviedol riaditeľ múzea.
Zaujímavosťou podľa Bérešových slov bude aj pripravovaná bylinková, respektíve komunitná záhrada sv. Ignáca. Podobne ako začiatkom roka otvorená expozícia historickej Lekárne u Božieho oka, prinesie v jej blízkosti možnosť pestovať vzácne byliny a ingrediencie do bájnych elixírov. VSM má na ne uchované aj stáročné recepty.
„A tá zaujímavosť je v tom, že na vytvorení záhrady sa podieľajú výlučne zamestnanci múzea formou občasných brigád, keď namiesto rukavičiek a lúp berú do rúk rýle a motyky. Niekedy na jeseň pripravuje múzeum aj podujatie venované zberu úrody a ukážkam ich spracovania,” vraví Béreš.
Dodal, že len niekoľko krokov od spomínanej záhrady, na Hrnčiarskej ulici, teda v Uličke remesiel pripravuje VSM veľké prekvapenie, a to nielen pre turistov vyhľadávajúcich túto preslávenú uličku.
„Pred pár dňami sa nám vďaka dotácii KSK podarilo zrekonštruovať fasádu meštianskeho domu, ktorý bol už v katastrofálnom stave a čo viac, už koncom leta na tejto fasáde pribudne nová „open-air“ expozícia vo verejnom priestore s ukážkami dobových reklám a sloganov s názvom „Výklady histórie“ a takpovediac pokračujeme v myšlienke renovácie tejto zašlej uličky v estetickom prinavrátení jej krásy,” ozrejmil.
Osobitnou kategóriou sú podľa riaditeľa VSM podujatia a festivaly, ktorými sa múzeum v ostatných rokoch dostáva medzi výrazných aktérov kultúrno-spoločenského života v regióne i v samotnej metropole východu.
„Atmosférou ožíva najmä areál Katovej bašty, v ktorom sa nám začiatkom roka podarilo zrekonštruovať prehnité a zdevastované pódium a v ktorom ožívajú rôzne žánre umenia a komunitného života,” uviedol s tým, že nedávno išlo o festival vína, čoskoro ich čaká festival jedla a na svoje si prídu aj nadšenci dobrej hudby počas viacerých koncertných piatkov.
Napríklad už 24. júla sa záujemcovia môžu tešiť na zoskupenia ako Veronika Rabada či Exotik. Letná sezóna vyvrcholí štvordňovým Rákocziho festivalom v Katovej bašte, ktorý sa bude konať v prvej polovici septembra.
Počas neho si VSM v Košiciach pripomenie 350. výročie narodenia Františka II. Rákocziho v historizujúcom veľko-výpravnom štýle a hostiť bude pivný festival s 50 druhmi zlatistého moku.
„Spoznáme aj najsilnejšieho muža z krajín V4, ktorý zdolá ťažké disciplíny v kategórii „strongman“ avšak v historickom prevedení a získa čašu Františka Rákocziho ako pamätnú trofej,” dodal Béreš. Múzeum už štvrtý rok ponúka aj atraktívny formát „talkshow“ nazvaný Múzejná obývačka v Katovej bašte“.
Každý štvrtok o 18:00 počas júla aj augusta sa v nej glosujú zaujímavé témy histórie, prírody a umenia a hostí aj hudobných protagonistov. Všetkých deväť tém tohtoročnej múzejnej obývačky, aj ďalší program a podujatia, možno nájsť na webovej stránke a sociálnych sieťach VSM.
„Nuž a na záver ešte posledná zaujímavosť. S malou dušičkou sme v máji spúšťali projekt Burzy starožitností a kuriozít na nádvorí historickej budovy múzea (známej aj ako lokalita pri drevenom kostolíku a zvonici), ale dnes už máme za sebou tri takéto burzy a spokojnosť návštevníkov predčila naše očakávania. Dodajme ešte, že burzu si Košičania pamätajú z niekdajšieho miesta pri Urbanovej veži, kde však nenašla svoje zázemie, a tak si svoju kompaktnosť potvrdila práve v areáli múzea,” uviedol Béreš na záver s tým, že burza sa bude konať každý mesiac, vždy v piatok pred prvou nedeľou. Najbližšie má byť v piatok 31. júla.
Zdroj: SITA.sk - Letná sezóna vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach prináša pestrú paletu podujatí pre deti i dospelých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Letná sezóna vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach prináša pestrú paletu podujatí. Ako pre agentúru SITA priblížil riaditeľ múzea Dominik Béreš, VSM sa už začiatkom roka dôkladne pripravilo na letnú sezónu. Tá podľa jeho slov každý rok prináša nielen obvyklé, ale aj nové cieľové skupiny návštevníkov k bránam múzejných expozícií.
„Svoju „dramaturgiu“ sme už od začiatku júna zamerali nielen na individuálne návštevy, ale aj na skupinové turnusy detí, žiakov i stredoškolákov, najmä z dôvodu končiaceho školského roka. Tak tomu bolo napríklad pri trojdňovej akcii „Zlatá horúčka v múzeu“ spojených so zážitkovým ryžovaním zlata či netradičnou prehliadkou pokladov Východného Slovenska vrátane toho zlatého košického,” uviedol.
Letný detský tábor
Doplnil, že neodmysliteľnou súčasťou života múzea je aj letný detský tábor. Počas týždňa sa v ňom z dieťaťa stáva archeológ, ornitológ, či kvalifikovaný sprievodca históriou Slovenska. Béreš dodal, že počas leta budú vo VSM popri tradičných expozíciách dominovať najmä výstavné novinky.
Ide napríklad o nedávno otvorenú exotickú „Divočinu“, kde návštevníci môžu vidieť viac než 40 živých tropických živočíchov, napríklad plazov, pavúkov, jašterov a podobne. Ponúka tiež bezmála 300 preparovaných exotických tvorov z celého sveta.
„Už čoskoro, 22. júla, otvoríme aj pôvabnú výstavu venovanej obdobiu secesie s názvom „Tajomstvá žien, dve storočia krásy“, na ktorej si iste prídu na svoje nielen dámy a vyznávači historickej módy či doplnkov. Nuž a galerijný priestor v Katovej bašte „obsadí“ to najlepšie z tvorby takmer 150 účastníkov dnes už 20-ročnej tradície košického medzinárodného plenéra, ktorý prinesie obrovské spektrum pohľadov na naše Košice,” uviedol riaditeľ múzea.
Lekáreň u Božieho oka
Zaujímavosťou podľa Bérešových slov bude aj pripravovaná bylinková, respektíve komunitná záhrada sv. Ignáca. Podobne ako začiatkom roka otvorená expozícia historickej Lekárne u Božieho oka, prinesie v jej blízkosti možnosť pestovať vzácne byliny a ingrediencie do bájnych elixírov. VSM má na ne uchované aj stáročné recepty.
„A tá zaujímavosť je v tom, že na vytvorení záhrady sa podieľajú výlučne zamestnanci múzea formou občasných brigád, keď namiesto rukavičiek a lúp berú do rúk rýle a motyky. Niekedy na jeseň pripravuje múzeum aj podujatie venované zberu úrody a ukážkam ich spracovania,” vraví Béreš.
Open-air expozícia
Dodal, že len niekoľko krokov od spomínanej záhrady, na Hrnčiarskej ulici, teda v Uličke remesiel pripravuje VSM veľké prekvapenie, a to nielen pre turistov vyhľadávajúcich túto preslávenú uličku.
„Pred pár dňami sa nám vďaka dotácii KSK podarilo zrekonštruovať fasádu meštianskeho domu, ktorý bol už v katastrofálnom stave a čo viac, už koncom leta na tejto fasáde pribudne nová „open-air“ expozícia vo verejnom priestore s ukážkami dobových reklám a sloganov s názvom „Výklady histórie“ a takpovediac pokračujeme v myšlienke renovácie tejto zašlej uličky v estetickom prinavrátení jej krásy,” ozrejmil.
Osobitnou kategóriou sú podľa riaditeľa VSM podujatia a festivaly, ktorými sa múzeum v ostatných rokoch dostáva medzi výrazných aktérov kultúrno-spoločenského života v regióne i v samotnej metropole východu.
Pivný festival
„Atmosférou ožíva najmä areál Katovej bašty, v ktorom sa nám začiatkom roka podarilo zrekonštruovať prehnité a zdevastované pódium a v ktorom ožívajú rôzne žánre umenia a komunitného života,” uviedol s tým, že nedávno išlo o festival vína, čoskoro ich čaká festival jedla a na svoje si prídu aj nadšenci dobrej hudby počas viacerých koncertných piatkov.
Napríklad už 24. júla sa záujemcovia môžu tešiť na zoskupenia ako Veronika Rabada či Exotik. Letná sezóna vyvrcholí štvordňovým Rákocziho festivalom v Katovej bašte, ktorý sa bude konať v prvej polovici septembra.
Počas neho si VSM v Košiciach pripomenie 350. výročie narodenia Františka II. Rákocziho v historizujúcom veľko-výpravnom štýle a hostiť bude pivný festival s 50 druhmi zlatistého moku.
Múzejná obývačka v Katovej bašte
„Spoznáme aj najsilnejšieho muža z krajín V4, ktorý zdolá ťažké disciplíny v kategórii „strongman“ avšak v historickom prevedení a získa čašu Františka Rákocziho ako pamätnú trofej,” dodal Béreš. Múzeum už štvrtý rok ponúka aj atraktívny formát „talkshow“ nazvaný Múzejná obývačka v Katovej bašte“.
Každý štvrtok o 18:00 počas júla aj augusta sa v nej glosujú zaujímavé témy histórie, prírody a umenia a hostí aj hudobných protagonistov. Všetkých deväť tém tohtoročnej múzejnej obývačky, aj ďalší program a podujatia, možno nájsť na webovej stránke a sociálnych sieťach VSM.
„Nuž a na záver ešte posledná zaujímavosť. S malou dušičkou sme v máji spúšťali projekt Burzy starožitností a kuriozít na nádvorí historickej budovy múzea (známej aj ako lokalita pri drevenom kostolíku a zvonici), ale dnes už máme za sebou tri takéto burzy a spokojnosť návštevníkov predčila naše očakávania. Dodajme ešte, že burzu si Košičania pamätajú z niekdajšieho miesta pri Urbanovej veži, kde však nenašla svoje zázemie, a tak si svoju kompaktnosť potvrdila práve v areáli múzea,” uviedol Béreš na záver s tým, že burza sa bude konať každý mesiac, vždy v piatok pred prvou nedeľou. Najbližšie má byť v piatok 31. júla.
Zdroj: SITA.sk - Letná sezóna vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach prináša pestrú paletu podujatí pre deti i dospelých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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