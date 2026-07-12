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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
12. júla 2026
Festival Pohoda uzavrel svoj jubilejný 30. ročník a organizátori ho označili za najlepší v celej histórii festivalu
Na trenčianskom letisku sa počas štyroch dní stretli desaťtisíce ľudí, aby spoločne oslávili hudbu, umenie, slobodu, rešpekt a komunitu – hodnoty, na ktorých Pohoda stojí už tri desaťročia.
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„Ďakujeme za výnimočnú oslavu tridsiatej Pohody. Dostali sme ten najkrajší darček a tým je podpora a jedinečná atmosféra vytvorená tým najlepším publikom na svete. Práve naši návštevníci dávajú nášmu festivalu zmysel. Bolo nám spolu tak dobre, že aj keď nás ešte čaká týždeň balenia, už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia,” hodnotí 30. ročník riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Pohoda 2026 bola vypredaná dlhý čas pred jej začiatkom. Na jubilejný ročník prišlo 33-tisíc platiacich návštevníkov a návštevníčok. Celkový počet ľudí v areáli bol ešte vyšší – festival žil aj vďaka viac ako tisícke účinkujúcich, stovkám brigádnikov a brigádničok, pracovníkov partnerských organizácií, gastro prevádzok a barov, či ďalších členov festivalového tímu.
Výnimočnú atmosféru si užívali aj samotní vystupujúci. Mnohí z nich vrátane headlinerov sa pohybovali medzi návštevníkmi, pozerali si koncerty svojich kolegov, alebo si jednoducho užívali Pohodu ako bežní hostia, pričom ocenili jej jedinečný charakter.
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie vo viacerých smeroch. Rekordy nepadali len v návštevnosti, ale aj v záujme o ďalší ročník. Ešte počas festivalu sa od stredy do nedele poludnia predalo viac ako 10-tisíc vstupeniek na Pohodu 2027.
Organizátori sa už teraz tešia na 31. ročník festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční 8. až 10. júla 2027 opäť na trenčianskom letisku.
Vstupenky na Pohodu 2027 sú už v predaji za zvýhodnenú cenu v e-shope na webovej stránke festivalu.Foto: Pohoda/Filip Pavlac
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