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Piatok 12.6.2026
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Letné esenciálne oleje: vône, ktoré navodia dovolenkovú atmosféru aj doma
Leto má svoju nezameniteľnú vôňu. Závan teplého asfaltu po letnej búrke, rozkvitnutá okrasná záhrada, citrusová sviežosť z práve odšťaveného pomaranča…
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Čo keby ste tento pocit dokázali preniesť do svojho domova? Vône pôsobia na náš limbický systém, tú časť mozgu, ktorá riadi emócie a pamäť. Preto nás dokážu okamžite teleportovať napríklad na dovolenku, hoci fyzicky sedíme doma.
Energia v každej kvapke
Žiadna letná kolekcia sa nezaobíde bez citrusov. Sladký pomaranč, citrón, grapefruit alebo limetka prinášajú do priestoru tú charakteristickú ľahkú sviežosť, ktorú poznáme z dovolenkových destinácií. Navyše fungujú ako životabudič. Zlepšujú náladu, jemne energizujú a podporujú sústredenie.
Doprajte si tento voňavý rituál v tej najvyššej kvalite. Stadler Form má v ponuke okrem difuzérov aj kolekciu exkluzívnych, prírodných esenciálnych olejov. Starostlivo vybrané citrusové a bylinkové kompozície sú navrhnuté tak, aby harmonicky dotvorili váš domov.
Záhrada vo fľaštičke
Bazalka, pelargónia, levanduľa alebo neroli. Toto sú vône, ktoré evokujú prechádzku kvitnúcou záhradou. Bazalka má jemne aktivačný charakter a skvele osviežuje pracovný priestor. Levanduľa zasa ukľudňuje a je ideálna na záver dlhého letného dňa.
Zaujímavou voľbou je aj helichrysum (slamienka) so svojou bylinkovo-medovou vôňou, menej známy, no veľmi príjemný olej vhodný do difuzéra či do starostlivosti o pleť. Nájdete ho aj medzi olejmi doTERRA.
Tropické vône, ktoré vás prenesú do raja
Ylang-ylang, jazmín alebo vetiver sú vône, ktoré vás dokážu preniesť niekam úplne inam. Zatiaľ čo ylang-ylang so sebou prináša hlboké tóny tropických kvetov, jazmín očarí svojou sladkou zmyselnosťou a zemitý vetiver dodá pocit hlbokého pokoja. Vetiver je zaujímavý aj tým, že sa destiluje z koreňov trávy pôvodom z Indie. Jeho vôňa je preto hlbšia a zemitejšia ako väčšina kvetinových olejov.
Chcete si doma vytvoriť vlastný kúsok tropického raja? Vyskúšajte tento mix esenciálnych olejov do difuzéra: nakvapkajte 3 kvapky ylang-ylangu, 2 kvapky osviežujúcej limetky a 1 kvapku vzácneho jazmínu. Táto kombinácia premení vašu obývačku na luxusný exotický rezort.
Leto vonku: oleje ako prírodná alternatíva k repelentom
Využite silu aromaterapie aj za dverami svojho domova. Niektoré esenciálne oleje sú totiž prirodzenými nepriateľmi letného hmyzu. Najefektívnejšiu trojicu tvorí citronela, citrónová tráva a eukalyptus. Prírodný repelent si tak môžete poľahky vyrobiť doma:
- 50 ml destilovanej vody,
- 10 kvapiek citronely,
- 8 kvapiek citrónovej trávy,
- 5 kvapiek eukalyptu.
Zmes stačí aplikovať na pokožku pred letným posedením vonku a môžete dať otravným komárom zbohom. Pre prípad, že by vás predsa len niečo uštiplo, majte poruke levanduľový olej. Jedna kvapka zriedená v nosnom oleji uľaví od svrbivého štípanca. Na pikniky či grilovačky je to priam povinná jazda!
Zdroj obrázku: New Africa / stock.adobe.com
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