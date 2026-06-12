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12. júna 2026

Nigéria v uplynulom roku zabila 13-tisíc teroristov. Pomôže spolupráca s Európou a USA?


Tagy: džihádistické násilie Sahel

Najľudnatejšia krajina Afriky bojuje s dlhotrvajúcim konfliktom v severných regiónoch, ktorý komplikujú vpády militantov zo Sahelu a „banditských“ gangov. Nigéria zabila v minulom roku viac ako ...



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nigeria_armed_violence_84282 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Najľudnatejšia krajina Afriky bojuje s dlhotrvajúcim konfliktom v severných regiónoch, ktorý komplikujú vpády militantov zo Sahelu a „banditských“ gangov.


Nigéria zabila v minulom roku viac ako 13-tisíc „teroristov“. V piatok to povedal tamojší prezident Bola Tinubu, pričom dodal, že počet obetí džihádistického povstania v krajine sa od jeho nástupu k moci v roku 2023 znížil o 81 percent.

Najľudnatejšia krajina Afriky bojuje s dlhotrvajúcim konfliktom v severných regiónoch, ktorý komplikujú vpády militantov zo Sahelu a „banditských“ gangov.

Prezident Bola Tinubu, ktorý sa v januári uchádza o znovuzvolenie, vyhlásil v novembri minulého roka celoštátnu bezpečnostnú pohotovosť. Udialo sa tak v čase, keď sa jeho administratíva snažila reagovať na vlnu masových únosov a násilia.

Úspech kampane Bezpečný koridor


Tinubu v televíznom prejave pri príležitosti osláv Dňa demokracie v krajine povedal: „V uplynulom roku bolo neutralizovaných viac ako 13-tisíc teroristov.“ Nešpecifikoval však, či mal na mysli rok 2025 alebo predchádzajúcich 12 mesiacov.

Prezident tiež uviedol, že „od roku 2023 v rámci operácie Bezpečný koridor zložilo zbrane viac ako 124-tisíc bojovníkov a ich rodinných príslušníkov“.

Povstanie, ktoré podnietilo vznik viacerých ozbrojených skupín, si od svojho začiatku v roku 2009 rebéliou džihádistickej skupiny Boko Haram vyžiadalo desaťtisíce obetí a milióny vysídlených osôb.

Krízu ešte zhoršili násilné strety farmárov a pastierov na severovýchode v centrálnych častiach Nigérie. Nepokoje sa však pomaly približujú aj k relatívne bezpečnejšiemu juhozápadu, kde bolo v máji v štáte Oyo zajatých zo škôl viac ako 40 študentov a učiteľov.

Riziko pre ekonomiku


Medzinárodný menový fond v utorok varoval, že rozsiahla neistota spôsobená ozbrojenými skupinami - najmä na severe, kde sa pestuje väčšina potravín v krajine - predstavuje „riziko pre ľudí a hospodársku činnosť“.

V rámci jedného z najnovších pokusov o riešenie bezpečnostnej krízy vláda spustila náborovú kampaň pre 50-tisíc policajtov a tento rok vyčlenila armáde rozpočet vo výške 5,41 bilióna nair (asi 4 miliardy dolárov), čo je podľa Tinubua najväčší rozpočet na obranu v histórii krajiny.

Tinubu tiež podotkol, že vojenská spolupráca so Spojenými štátmi, Francúzskom a „ďalšími európskymi krajinami“, ktoré nemenoval, sa posunula od výcviku k „presnému zameriavaniu“, čo viedlo k degradácii veliteľského centra Boko Haram, napojenej na Islamský štát, v severovýchodnom štáte Borno.


Zdroj: SITA.sk - Nigéria v uplynulom roku zabila 13-tisíc teroristov. Pomôže spolupráca s Európou a USA? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: džihádistické násilie Sahel
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