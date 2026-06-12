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 24hod.sk    Zo zahraničia

12. júna 2026

Tureckí pohraničníci zadržali pri hraniciach s Gréckom viac než tonu rozličných drog


Tagy: Heroín Metamfetamín obchod s drogami Opium Pašovanie drog Turecká polícia

V kamióne prechádzajúcom cez hraničný priechod našli metamfetamín, heroín a ópium v hodnote desiatok miliónov eur. Turecké pohraničné a colné orgány ...



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spain_drugs_sinaloa_15034 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - V kamióne prechádzajúcom cez hraničný priechod našli metamfetamín, heroín a ópium v hodnote desiatok miliónov eur.

Turecké pohraničné a colné orgány zadržali tento týždeň na hraniciach s Gréckom  viac než jednu tonu drog ukrytých v nákladnom vozidle. Informovalo o tom v piatok turecké ministerstvo obchodu.


Zásielku zachytili na hraničnom priechode Ipsala na severozápade Turecka. Podľa úradov obsahovala omamné a psychotropné látky v hodnote viac než 55 miliónov eur.



Pestrá zmes


Medzi zaistenými látkami bol metamfetamín, heroín a ópium. Celkové množstvo presiahlo jednu tonu. Turecká colná správa bezprostredne neposkytla informácie o pôvode zásielky. Turecké tlačové agentúry DHA a IHA však uviedli, že kamión prišiel z Iránu.


Turecko patrí medzi kľúčové tranzitné krajiny na takzvanej balkánskej trase, ktorou sa heroín z Afganistanu pašuje do Európy.



Iránska stopa


Krajina zároveň zdieľa dlhú hranicu s Iránom, ktorý je jednou z hlavných tranzitných oblastí pre obchod s drogami smerujúcimi na európske trhy.


Turecké úrady v posledných rokoch zintenzívnili boj proti pašovaniu narkotík. Podľa oficiálnych údajov zaistili v roku 2025 celkovo 33,6 tony drog s odhadovanou trhovou hodnotou takmer 840 miliónov eur.


Prípad z priechodu Ipsala patrí medzi najväčšie záchyty drog na tureckých hraniciach v tomto roku.




Zdroj: SITA.sk - Tureckí pohraničníci zadržali pri hraniciach s Gréckom viac než tonu rozličných drog © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Heroín Metamfetamín obchod s drogami Opium Pašovanie drog Turecká polícia
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