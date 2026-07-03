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03. júla 2026

Pri pobreží španielskej Costa Bravy bojujú s rozsiahlym lesným požiarom


Tagy: Katalánsko Lesné požiare Španielska vláda

Silný vietor komplikuje zásah hasičov, tisíce obyvateľov museli zostať vo svojich domovoch. Viac ako 200 hasičov zasahovalo v piatok pri rozsiahlom



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western_wildfires_13951 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Silný vietor komplikuje zásah hasičov, tisíce obyvateľov museli zostať vo svojich domovoch.

Viac ako 200 hasičov zasahovalo v piatok pri rozsiahlom lesnom požiari v katalánskom regióne neďaleko obľúbenej turistickej oblasti Costa Brava.


Silný vietor podporoval šírenie plameňov a úrady vyzvali obyvateľov desiatich obcí vrátane známeho prímorského letoviska Platja d'Aro, aby nevychádzali zo svojich domovov.



Intenzívny pyrokumulus


Požiar vypukol ráno pri obci La Bisbal d'Emporda, približne 20 kilometrov od pobrežia Stredozemného mora. Do boja s ohňom boli nasadené aj vrtuľníky a ďalšie letecké prostriedky.


„Stĺpec dymu je veľmi naklonený, vytvoril veľmi intenzívny pyrokumulus,“ uviedol šéf katalánskych hasičov David Borrell.


Zároveň upozornil, že situácia je mimoriadne nepredvídateľná a požiar sa môže ďalej rýchlo meniť.



Zasahuje aj armáda


Predseda katalánskej vlády Salvador Illa požiadal o pomoc aj armádnu jednotku pre mimoriadne udalosti. Úrady zároveň vyzvali verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala.


Španielsko patrí medzi európske krajiny najviac ohrozené dôsledkami klimatických zmien. Vedci upozorňujú, že rastúce teploty a častejšie vlny horúčav zvyšujú riziko ničivých lesných požiarov.




Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží španielskej Costa Bravy bojujú s rozsiahlym lesným požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Katalánsko Lesné požiare Španielska vláda
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