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03. júla 2026
Pri pobreží španielskej Costa Bravy bojujú s rozsiahlym lesným požiarom
Silný vietor komplikuje zásah hasičov, tisíce obyvateľov museli zostať vo svojich domovoch. Viac ako 200 hasičov zasahovalo v piatok pri rozsiahlom
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Viac ako 200 hasičov zasahovalo v piatok pri rozsiahlom lesnom požiari v katalánskom regióne neďaleko obľúbenej turistickej oblasti Costa Brava.
Silný vietor podporoval šírenie plameňov a úrady vyzvali obyvateľov desiatich obcí vrátane známeho prímorského letoviska Platja d'Aro, aby nevychádzali zo svojich domovov.
Intenzívny pyrokumulus
Požiar vypukol ráno pri obci La Bisbal d'Emporda, približne 20 kilometrov od pobrežia Stredozemného mora. Do boja s ohňom boli nasadené aj vrtuľníky a ďalšie letecké prostriedky.
„Stĺpec dymu je veľmi naklonený, vytvoril veľmi intenzívny pyrokumulus,“ uviedol šéf katalánskych hasičov David Borrell.
Zároveň upozornil, že situácia je mimoriadne nepredvídateľná a požiar sa môže ďalej rýchlo meniť.
Zasahuje aj armáda
Predseda katalánskej vlády Salvador Illa požiadal o pomoc aj armádnu jednotku pre mimoriadne udalosti. Úrady zároveň vyzvali verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala.
Španielsko patrí medzi európske krajiny najviac ohrozené dôsledkami klimatických zmien. Vedci upozorňujú, že rastúce teploty a častejšie vlny horúčav zvyšujú riziko ničivých lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží španielskej Costa Bravy bojujú s rozsiahlym lesným požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.
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