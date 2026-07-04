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04. júla 2026
Letné Shakespearovské slávnosti už odštartovali, otvorí ich premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič
Riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová priblížila, že Veľa kriku pre nič je jednou z najznámejších komédií od Shakespeara. Štartuje 26. ročník Letných
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4.7.2026 (SITA.sk) - Riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová priblížila, že Veľa kriku pre nič je jednou z najznámejších komédií od Shakespeara.
Štartuje 26. ročník Letných Shakespearovských slávností a potrvá počas júla a augusta. Festival otvorí premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič. Festival sa začína v sobotu v hlavnom meste na nádvorí Bratislavského hradu o 20:30 a otvorí ho premiéra komédie Williama Shakespeara Veľa kriku pre nič, ktorú režíruje Jakub Nvota.
Riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová priblížila, že Veľa kriku pre nič je jednou z najznámejších komédií od Shakespeara. Na Bratislavský hrad prinesie príbeh o sile slova, manipulácii, láske a predsudkoch. V divadelnej hre sa predstavia Csongor Kassai, Kristína Turjanová, Ondrej Kovaľ, Kamil Mikulčík, Peter Brajerčík, Adela Mojžišová, Mária Schummerová, Peter Kočiš, Milo Kráľ, Adam Jančina a Michal Spielmann. Preklad pripravil Ľubomír Feldek.
„Veľa kriku pre nič je komédiou, ktorá aj po stáročiach dokáže osloviť súčasného diváka. Hovorí o pravde a klamstve, o moci informácií a o tom, ako ľahko možno manipulovať medziľudské vzťahy. Zároveň však zostáva oslavou lásky a ľudskej blízkosti,“ opísal režisér Jakub Nvota.
Diváci sa môžu ďalej tešiť na Komédiu omylov a Skrotenie zlej ženy. Tie sa na festivale už síce hrali, no pre veľký divácky záujem sú späť. Tohtoročné Shakespearovské slávnosti prinesú aj ďalšiu premiéru. Ide o inscenáciu Othello v réžii Braňa Holíčka.
„Novinkou tohto ročníka je aj rozšírenie spolupráce a podpora mladých shakespearovských nadšencov – študentov gymnázia z Popradu. Len počas jedného večera budú mať diváci jedinečnú príležitosť vidieť ich inscenáciu The Winter’s Tale v anglickom jazyku,“ doplnili organizátori festivalu.
Jeho súčasťou naďalej zostáva aj obľúbený projekt Shakespeare s deťmi. Ten počas víkendov prinesie rozprávkové predstavenia nezávislých divadiel. Festival vyvrcholí predstavením Sen noci svätojánskej z Ostravy v réžii Adély Laštovkovej Stodolovej.
„Tento festival vznikol z lásky k divadlu a k textom, ktoré aj po viac než 400 rokoch dokážu osloviť dnešného diváka. Pri skúšaní každej novej inscenácie ma vždy prekvapí, koľko spoločného majú Shakespearove postavy a ich konanie s nami samými. Akoby sme sa ako ľudia nedokázali poučiť a stále opakovali tie isté – neraz ešte väčšie – chyby,“ uzavrela Zednikovičová.
Zdroj: SITA.sk - Letné Shakespearovské slávnosti už odštartovali, otvorí ich premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič © SITA Všetky práva vyhradené.
Štartuje 26. ročník Letných Shakespearovských slávností a potrvá počas júla a augusta. Festival otvorí premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič. Festival sa začína v sobotu v hlavnom meste na nádvorí Bratislavského hradu o 20:30 a otvorí ho premiéra komédie Williama Shakespeara Veľa kriku pre nič, ktorú režíruje Jakub Nvota.
Riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová priblížila, že Veľa kriku pre nič je jednou z najznámejších komédií od Shakespeara. Na Bratislavský hrad prinesie príbeh o sile slova, manipulácii, láske a predsudkoch. V divadelnej hre sa predstavia Csongor Kassai, Kristína Turjanová, Ondrej Kovaľ, Kamil Mikulčík, Peter Brajerčík, Adela Mojžišová, Mária Schummerová, Peter Kočiš, Milo Kráľ, Adam Jančina a Michal Spielmann. Preklad pripravil Ľubomír Feldek.
Othello a Komédia omylov
„Veľa kriku pre nič je komédiou, ktorá aj po stáročiach dokáže osloviť súčasného diváka. Hovorí o pravde a klamstve, o moci informácií a o tom, ako ľahko možno manipulovať medziľudské vzťahy. Zároveň však zostáva oslavou lásky a ľudskej blízkosti,“ opísal režisér Jakub Nvota.
Diváci sa môžu ďalej tešiť na Komédiu omylov a Skrotenie zlej ženy. Tie sa na festivale už síce hrali, no pre veľký divácky záujem sú späť. Tohtoročné Shakespearovské slávnosti prinesú aj ďalšiu premiéru. Ide o inscenáciu Othello v réžii Braňa Holíčka.
Vrchol festivalu
„Novinkou tohto ročníka je aj rozšírenie spolupráce a podpora mladých shakespearovských nadšencov – študentov gymnázia z Popradu. Len počas jedného večera budú mať diváci jedinečnú príležitosť vidieť ich inscenáciu The Winter’s Tale v anglickom jazyku,“ doplnili organizátori festivalu.
Jeho súčasťou naďalej zostáva aj obľúbený projekt Shakespeare s deťmi. Ten počas víkendov prinesie rozprávkové predstavenia nezávislých divadiel. Festival vyvrcholí predstavením Sen noci svätojánskej z Ostravy v réžii Adély Laštovkovej Stodolovej.
„Tento festival vznikol z lásky k divadlu a k textom, ktoré aj po viac než 400 rokoch dokážu osloviť dnešného diváka. Pri skúšaní každej novej inscenácie ma vždy prekvapí, koľko spoločného majú Shakespearove postavy a ich konanie s nami samými. Akoby sme sa ako ľudia nedokázali poučiť a stále opakovali tie isté – neraz ešte väčšie – chyby,“ uzavrela Zednikovičová.
Zdroj: SITA.sk - Letné Shakespearovské slávnosti už odštartovali, otvorí ich premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič © SITA Všetky práva vyhradené.
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