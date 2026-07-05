Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. júla 2026

Trenčianske Teplice sa opäť stanú dejiskom návratu do čias elegancie a historických kočíkov – FOTO


Tagy: retrokočíkovanie

Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra. Retrokočíkovanie sa opäť vracia. Trenčianke Teplice sa ...



Zdieľať
669be6088c987412358729 scaled 1 676x404 5.7.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra.


Retrokočíkovanie sa opäť vracia. Trenčianke Teplice sa stanú dejiskom už šiesteho podujatia, ktoré návštevníkov vráti do čias elegancie a historických kočíkov. Retrokočíkovanie sa uskutoční 18. júla a priláka milovníkov histórie, rodiny s deťmi a zberateľov historických kočíkov z celého Slovenska.

„Retrokočíkovanie ponúka návrat do dôb minulých prostredníctvom promenády historických detských kočíkov, dobových kostýmov, hudby a piknikov v prostredí Kúpeľného parku. Podujatie sa koná v spolupráci s Petrou Kopčanovou Törvényiovou a každoročne vytvára jedinečnú kulisu pripomínajúcu eleganciu prelomu 19. a 20. storočia,“ priblížili organizátori.

Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra. Nasledovať bude vyhodnotenie najzaujímavejších účastníkov a bohatý sprievodný program pre deti.

Súčasťou podujatia bude počas celého dňa aj retročlnkovanie na Labuťom jazierku. Celým podujatím bude sprevádzať herec a moderátor Štefan Richtarech.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/retro-kocikovanie-a-piknik-v-trencianskych-tepliciach-fotografie-2/">Retro kočíkovanie a piknik v Trenčianskych Tepliciach (fotografie)






Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/retro-kocikovanie-v-trencianskych-tepliciach-fotografie/">Retro kočíkovanie v Trenčianskych Tepliciach (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Trenčianske Teplice sa opäť stanú dejiskom návratu do čias elegancie a historických kočíkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: retrokočíkovanie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Premiér Fico sa referenda nezúčastnil, pretože jedna otázka bola namierená priamo proti nemu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 