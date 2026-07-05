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05. júla 2026
Trenčianske Teplice sa opäť stanú dejiskom návratu do čias elegancie a historických kočíkov – FOTO
Tagy: retrokočíkovanie
Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra. Retrokočíkovanie sa opäť vracia. Trenčianke Teplice sa ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra.
Retrokočíkovanie sa opäť vracia. Trenčianke Teplice sa stanú dejiskom už šiesteho podujatia, ktoré návštevníkov vráti do čias elegancie a historických kočíkov. Retrokočíkovanie sa uskutoční 18. júla a priláka milovníkov histórie, rodiny s deťmi a zberateľov historických kočíkov z celého Slovenska.
„Retrokočíkovanie ponúka návrat do dôb minulých prostredníctvom promenády historických detských kočíkov, dobových kostýmov, hudby a piknikov v prostredí Kúpeľného parku. Podujatie sa koná v spolupráci s Petrou Kopčanovou Törvényiovou a každoročne vytvára jedinečnú kulisu pripomínajúcu eleganciu prelomu 19. a 20. storočia,“ priblížili organizátori.
Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra. Nasledovať bude vyhodnotenie najzaujímavejších účastníkov a bohatý sprievodný program pre deti.
Súčasťou podujatia bude počas celého dňa aj retročlnkovanie na Labuťom jazierku. Celým podujatím bude sprevádzať herec a moderátor Štefan Richtarech.
Zdroj: SITA.sk - Trenčianske Teplice sa opäť stanú dejiskom návratu do čias elegancie a historických kočíkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Retrokočíkovanie sa opäť vracia. Trenčianke Teplice sa stanú dejiskom už šiesteho podujatia, ktoré návštevníkov vráti do čias elegancie a historických kočíkov. Retrokočíkovanie sa uskutoční 18. júla a priláka milovníkov histórie, rodiny s deťmi a zberateľov historických kočíkov z celého Slovenska.
„Retrokočíkovanie ponúka návrat do dôb minulých prostredníctvom promenády historických detských kočíkov, dobových kostýmov, hudby a piknikov v prostredí Kúpeľného parku. Podujatie sa koná v spolupráci s Petrou Kopčanovou Törvényiovou a každoročne vytvára jedinečnú kulisu pripomínajúcu eleganciu prelomu 19. a 20. storočia,“ priblížili organizátori.
Návštevníkov čaká hudobný program, retro piknik, o 14:00 promenáda historických kočíkov okolo jazierka či vystúpenia Gatsby Sounds Orchestra. Nasledovať bude vyhodnotenie najzaujímavejších účastníkov a bohatý sprievodný program pre deti.
Súčasťou podujatia bude počas celého dňa aj retročlnkovanie na Labuťom jazierku. Celým podujatím bude sprevádzať herec a moderátor Štefan Richtarech.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/retro-kocikovanie-a-piknik-v-trencianskych-tepliciach-fotografie-2/">Retro kočíkovanie a piknik v Trenčianskych Tepliciach (fotografie)
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/retro-kocikovanie-v-trencianskych-tepliciach-fotografie/">Retro kočíkovanie v Trenčianskych Tepliciach (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trenčianske Teplice sa opäť stanú dejiskom návratu do čias elegancie a historických kočíkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: retrokočíkovanie
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