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Milan Fiľo: Európa musí zrýchliť inovácie, ak chce zostať konkurencieschopná


Tagy: PR

Prezident spoločnosti ECO - INVESTMENT a.s. Milan Fiľo sa zúčastnil oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky. Prezident spoločnosti ECO - INVESTMENT a.s. Milan Fiľo sa zúčastnil oficiálnej ...



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new project 13 676x444 31.7.2026 (SITA.sk) - Prezident spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo sa zúčastnil oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky.


Prezident spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo sa zúčastnil oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky vedenej predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Program zahŕňal pracovné rokovania v Šanghaji, Hangzhou a Pekingu so zástupcami popredných čínskych spoločností a inštitúcií vrátane firiem pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie, robotiky, elektromobility, energetiky, logistiky a digitálneho obchodu.

Delegácia absolvovala návštevy technologických parkov, výrobných závodov a obchodných centier inovácií. Rokovania boli zamerané na výmenu skúseností, predstavenie moderných riešení a identifikáciu príležitostí na rozvoj obchodnej a technologickej spolupráce medzi európskymi a čínskymi partnermi.

"Čína dnes patrí medzi svetových lídrov technologického rozvoja. Mali sme možnosť vidieť, že umelá inteligencia, robotizácia či inteligentné energetické riešenia už nie sú víziou budúcnosti, ale prirodzenou súčasťou priemyslu. Ak chce Európa zostať konkurencieschopná, musí výrazne podporovať inovácie, výskum a investície do moderných technológií," uviedol prezident spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Spoločnosť TRAFO CZ, člen holdingu ECO – INVESTMENT, počas programu predstavila svoje riešenia v oblasti energetiky a diskutovala s čínskymi partnermi o možnostiach spolupráce pri rozvoji energetickej infraštruktúry a priemyselných technológií.

"Stretnutia s predstaviteľmi popredných čínskych spoločností nám priniesli cenné poznatky o smerovaní svetovej energetiky a priemyselných technológií. Zároveň sme mali príležitosť predstaviť naše riešenia a otvoriť diskusiu o budúcich projektoch. Takéto kontakty sú dôležité nielen z obchodného pohľadu, ale aj ako zdroj know-how pre ďalší rozvoj našich spoločností," povedal generálny riaditeľ spoločnosti TRAFO CZ Roman Konečný.

Podľa Milana Fiľa bude konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v nasledujúcich rokoch závisieť najmä od schopnosti firiem inovovať a rýchlo zavádzať nové technológie. "Nemusíme kopírovať čínsky model rozvoja, ale musíme rozumieť tomu, kam sa svet posúva. Krajiny aj spoločnosti, ktoré prestanú inovovať, budú postupne strácať svoju konkurencieschopnosť," uzavrel.

O spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s


ECO – INVESTMENT a.s. patrí medzi významné stredoeurópske priemyselné holdingy. Prostredníctvom svojich spoločností pôsobí najmä v papierenskom, energetickom a potravinárskom priemysle. Skupina dlhodobo investuje do modernizácie výroby, energetickej efektívnosti, výskumu a inovácií s cieľom posilňovať konkurencieschopnosť svojich spoločností na európskych aj svetových trhoch. Súčasťou holdingu je aj spoločnosť TRAFO CZ, významný výrobca transformátorov a energetických riešení.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Milan Fiľo: Európa musí zrýchliť inovácie, ak chce zostať konkurencieschopná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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