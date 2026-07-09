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09. júla 2026

Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO


Tagy: Letná dovolenka Lomnický štít Počasie Počasie na Slovensku Sneh Sneženie na Slovensku Tatranská Lomnica Turisti Turistika Turistika v Tatrách Vysoké Tatry

Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Tí, ktorí si chceli užiť ...



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741081465_2722519858144466_2838765960505505607_n e1783607255400 676x411 9.7.2026 (SITA.sk) - Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie.


Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Tí, ktorí si chceli užiť panoramatické výhľady z druhého najvyššieho vrcholu Slovenska, namiesto slnka narazili na mrazivú realitu.

Na Lomnickom štíte vo štvrtok 9. júla klesla teplota na mínus dva stupne Celzia, fúkal silný vietor a napadlo množstvo snehu. Prekvapení zostali nielen dovolenkári, ale aj personál, ktorý musel do rúk okamžite vziať zimnú výbavu.

Odhŕňanie snehu v júli


„Takéto počasie v letnom období nie je zvyčajné, ale stalo sa to už v období troch týždňov po druhýkrát. Je to zaujímavé,“ opísal situáciu tamojší zamestnanec Adam Tkáč. Po rannom budíku preto nasledovala nečakaná rozcvička.

„Keď som ráno vyšiel z budovy a zbadal som, koľko je tu snehu, musel som chytiť lopatu, nasadiť bundu aj s čiapkou, rukavicami a odhŕňať sneh,“ priblížil.

Nevyspytateľná tvár


Turisti, ktorí na vrchol vycestovali lanovkou z Tatranskej Lomnice za vidinou pekných fotiek, reagovali rôznorodo. Väčšinu z nich však samotná snehová kulisa uprostred leta fascinovala, viacerí ju brali s humorom.

Leto v Tatrách podľa nich ukázalo svoju nevyspytateľnú tvár a pripomenulo, že na vysokohorských štítoch netreba zimnú bundu podceňovať ani v júli.


Zdroj: SITA.sk - Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letná dovolenka Lomnický štít Počasie Počasie na Slovensku Sneh Sneženie na Slovensku Tatranská Lomnica Turisti Turistika Turistika v Tatrách Vysoké Tatry
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