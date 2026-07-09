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09. júla 2026
Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO
Tagy: Letná dovolenka Lomnický štít Počasie Počasie na Slovensku Sneh Sneženie na Slovensku Tatranská Lomnica Turisti Turistika Turistika v Tatrách Vysoké Tatry
Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Tí, ktorí si chceli užiť ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie.
Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Tí, ktorí si chceli užiť panoramatické výhľady z druhého najvyššieho vrcholu Slovenska, namiesto slnka narazili na mrazivú realitu.
Na Lomnickom štíte vo štvrtok 9. júla klesla teplota na mínus dva stupne Celzia, fúkal silný vietor a napadlo množstvo snehu. Prekvapení zostali nielen dovolenkári, ale aj personál, ktorý musel do rúk okamžite vziať zimnú výbavu.
„Takéto počasie v letnom období nie je zvyčajné, ale stalo sa to už v období troch týždňov po druhýkrát. Je to zaujímavé,“ opísal situáciu tamojší zamestnanec Adam Tkáč. Po rannom budíku preto nasledovala nečakaná rozcvička.
„Keď som ráno vyšiel z budovy a zbadal som, koľko je tu snehu, musel som chytiť lopatu, nasadiť bundu aj s čiapkou, rukavicami a odhŕňať sneh,“ priblížil.
Turisti, ktorí na vrchol vycestovali lanovkou z Tatranskej Lomnice za vidinou pekných fotiek, reagovali rôznorodo. Väčšinu z nich však samotná snehová kulisa uprostred leta fascinovala, viacerí ju brali s humorom.
Leto v Tatrách podľa nich ukázalo svoju nevyspytateľnú tvár a pripomenulo, že na vysokohorských štítoch netreba zimnú bundu podceňovať ani v júli.
Zdroj: SITA.sk - Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách turistom priniesla poriadne zimné prekvapenie. Tí, ktorí si chceli užiť panoramatické výhľady z druhého najvyššieho vrcholu Slovenska, namiesto slnka narazili na mrazivú realitu.
Na Lomnickom štíte vo štvrtok 9. júla klesla teplota na mínus dva stupne Celzia, fúkal silný vietor a napadlo množstvo snehu. Prekvapení zostali nielen dovolenkári, ale aj personál, ktorý musel do rúk okamžite vziať zimnú výbavu.
Odhŕňanie snehu v júli
„Takéto počasie v letnom období nie je zvyčajné, ale stalo sa to už v období troch týždňov po druhýkrát. Je to zaujímavé,“ opísal situáciu tamojší zamestnanec Adam Tkáč. Po rannom budíku preto nasledovala nečakaná rozcvička.
„Keď som ráno vyšiel z budovy a zbadal som, koľko je tu snehu, musel som chytiť lopatu, nasadiť bundu aj s čiapkou, rukavicami a odhŕňať sneh,“ priblížil.
Nevyspytateľná tvár
Turisti, ktorí na vrchol vycestovali lanovkou z Tatranskej Lomnice za vidinou pekných fotiek, reagovali rôznorodo. Väčšinu z nich však samotná snehová kulisa uprostred leta fascinovala, viacerí ju brali s humorom.
Leto v Tatrách podľa nich ukázalo svoju nevyspytateľnú tvár a pripomenulo, že na vysokohorských štítoch netreba zimnú bundu podceňovať ani v júli.
Zdroj: SITA.sk - Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Letná dovolenka Lomnický štít Počasie Počasie na Slovensku Sneh Sneženie na Slovensku Tatranská Lomnica Turisti Turistika Turistika v Tatrách Vysoké Tatry
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