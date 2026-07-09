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09. júla 2026
Na samite NATO bolo Slovensko neviditeľné, hovorí Heger. Kritizuje, že budeme chýbať aj na rokovaní koalície ochotných v Paríži – VIDEO
Tagy: Koalícia ochotných
Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.
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9.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.
Eduard Heger z Demokratov kritizuje, že Slovensko bude chýbať budúci týždeň v Paríži na rokovaní Koalície ochotných.
„Je to veľký problém, pretože keď si zoberieme summit NATO, tak Slovensko je neviditeľné," hovorí Heger v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.
"To, že na rokovaní koalície ochotných nebudeme, je veľká chyba. Dneska sa dávajú dokopy krajiny, ktoré budú diktovať z hľadiska obranného priemyslu a z hľadiska rozhodovania o tom, ako by mala vyzerať nová strategická mapa Európy, a Slovensko tam opäť chýba," prízvukoval Heger.
"Staré dobré pravidlo hovorí, že ak nie ste pri stole, ste súčasťou menu. A toto bude aj prípad Slovenska," myslí si politik.
"Vidíme, že aj Vladimír Putin po strate Viktora Orbána ide jednoznačne dať všetko úsilie do toho, aby mal pevne podchyteného Roberta Fica a Petra Pellegriniho," domnieva sa Heger. Je to podľa jeho slov veľmi zlá vizitka pre Slovensko a Demokrati sa to budú snažiť čo najskôr zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Na samite NATO bolo Slovensko neviditeľné, hovorí Heger. Kritizuje, že budeme chýbať aj na rokovaní koalície ochotných v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Eduard Heger z Demokratov kritizuje, že Slovensko bude chýbať budúci týždeň v Paríži na rokovaní Koalície ochotných.
„Je to veľký problém, pretože keď si zoberieme summit NATO, tak Slovensko je neviditeľné," hovorí Heger v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.
Zlá vizitka pre Slovensko
"To, že na rokovaní koalície ochotných nebudeme, je veľká chyba. Dneska sa dávajú dokopy krajiny, ktoré budú diktovať z hľadiska obranného priemyslu a z hľadiska rozhodovania o tom, ako by mala vyzerať nová strategická mapa Európy, a Slovensko tam opäť chýba," prízvukoval Heger.
"Staré dobré pravidlo hovorí, že ak nie ste pri stole, ste súčasťou menu. A toto bude aj prípad Slovenska," myslí si politik.
"Vidíme, že aj Vladimír Putin po strate Viktora Orbána ide jednoznačne dať všetko úsilie do toho, aby mal pevne podchyteného Roberta Fica a Petra Pellegriniho," domnieva sa Heger. Je to podľa jeho slov veľmi zlá vizitka pre Slovensko a Demokrati sa to budú snažiť čo najskôr zmeniť.
Zdroj: SITA.sk - Na samite NATO bolo Slovensko neviditeľné, hovorí Heger. Kritizuje, že budeme chýbať aj na rokovaní koalície ochotných v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koalícia ochotných
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