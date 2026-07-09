Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 9.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lujza
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. júla 2026

Na samite NATO bolo Slovensko neviditeľné, hovorí Heger. Kritizuje, že budeme chýbať aj na rokovaní koalície ochotných v Paríži – VIDEO


Tagy: Koalícia ochotných

Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.



Zdieľať
9.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.


Eduard Heger z Demokratov kritizuje, že Slovensko bude chýbať budúci týždeň v Paríži na rokovaní Koalície ochotných.

„Je to veľký problém, pretože keď si zoberieme summit NATO, tak Slovensko je neviditeľné," hovorí Heger v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Bývalý premiér tiež kritizoval, že celé podujatie mediálne pokrýval influencer Oski Barami, čo podľa slov Hegera „má tiež svoju výpovednú hodnotu“.

Zlá vizitka pre Slovensko


"To, že na rokovaní koalície ochotných nebudeme, je veľká chyba. Dneska sa dávajú dokopy krajiny, ktoré budú diktovať z hľadiska obranného priemyslu a z hľadiska rozhodovania o tom, ako by mala vyzerať nová strategická mapa Európy, a Slovensko tam opäť chýba," prízvukoval Heger.

"Staré dobré pravidlo hovorí, že ak nie ste pri stole, ste súčasťou menu. A toto bude aj prípad Slovenska," myslí si politik.

"Vidíme, že aj Vladimír Putin po strate Viktora Orbána ide jednoznačne dať všetko úsilie do toho, aby mal pevne podchyteného Roberta Fica a Petra Pellegriniho," domnieva sa Heger. Je to podľa jeho slov veľmi zlá vizitka pre Slovensko a Demokrati sa to budú snažiť čo najskôr zmeniť.


Zdroj: SITA.sk - Na samite NATO bolo Slovensko neviditeľné, hovorí Heger. Kritizuje, že budeme chýbať aj na rokovaní koalície ochotných v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koalícia ochotných
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Leto v Tatrách ukázalo nevyspytateľnú tvár, na Lomnickom štíte zamestnanci odhŕňali sneh – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 