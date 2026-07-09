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09. júla 2026

Komisárka Stavrovská žiada individuálne posudzovanie detí s autizmom, reaguje na podnety rodičov


Tagy: Autizmus integrované posudky komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Minister práce. sociálnych vecí a rodiny odkázanosť Podnety Stanovisko

Komisárka reaguje na podnety rodičov. Posudzovanie odkázanosti detí s poruchou autistického spektra musí vychádzať z individuálnej situácie každého dieťaťa, reálnych dôsledkov zdravotného ...



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Posudzovanie odkázanosti detí s poruchou autistického spektra musí vychádzať z individuálnej situácie každého dieťaťa, reálnych dôsledkov zdravotného postihnutia a zo skutočného rozsahu potrebnej pomoci. Skonštatovala to vo svojom aktuálnom stanovisku komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Stanovisko reaguje na dlhodobo sa opakujúce podnety rodičov, ktorí upozorňovali na rozdielnu rozhodovaciu prax pri posudzovaní odkázanosti ich detí s poruchou autistického spektra na účely príspevku na opatrovanie.

Rodičia upozorňujú na rozdielnu prax


Úrad komisárky spresnil, že rodičia autistických detí v podnetoch vyjadrili svoje obavy, že pri rozhodovaní o odkázanosti nie sú vždy dostatočne zohľadňované individuálne funkčné dôsledky poruchy autistického spektra ani skutočný rozsah pomoci, dohľadu a podpory, ktoré dieťa v každodennom živote potrebuje.

Stavrovská v tejto súvislosti pripomenula, že posudzovanie odkázanosti musí vychádzať z individuálnej situácie každého dieťaťa. Prízvukovala, že samotná porucha autistického spektra automaticky nezakladá nárok na peňažný príspevok na opatrovanie, rovnako však podľa nej nemožno zvýšenú potrebu pomoci vyvolanú zdravotným postihnutím považovať len za bežnú súčasť rodičovských povinností.

„Dieťa s poruchou autistického spektra nemožno posudzovať len podľa diagnózy. Rozhodujúce je, akú pomoc, dohľad a podporu skutočne potrebuje v každodennom živote. Zvýšenú starostlivosť vyvolanú zdravotným postihnutím nemožno automaticky považovať za bežnú rodičovskú povinnosť,“ zdôraznila.

Dôležité sú funkčné dôsledky postihnutia


Komisárka upozornila, že pri deťoch s poruchou autistického spektra sa odkázanosť často neprejavuje neschopnosťou vykonávať jednotlivé fyzické úkony, potrebujú však nepretržitý dohľad, usmerňovanie a podporu pri vykonávaní bežných činností.

„Práve tieto funkčné dôsledky zdravotného postihnutia musia byť predmetom individuálneho posúdenia,“ pripomenula Stavrovská.

Prízvukovala, že rozhodovanie musí byť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a rešpektovať princípy rovnosti, zákazu diskriminácie, individuálneho posudzovania a podpory nezávislého života.

Integrovaná posudková činnosť sa od svojho spustenia v septembri minulého roka stretáva s kritikou. Opozičné politické strany na základe skúseností ľudí opakovane upozorňovali na to, že systém integrovanej posudkovej činnosti v praxi spôsobuje chaos, prieťahy a nespravodlivé rozhodnutia pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Začiatkom júna k téme zasadala na ministerstve práce aj pracovná skupina, za jedným stolom sa stretli odborníci z rezortu aj so zástupcami opozičných strán.

Minister avizuje úpravy metodiky


Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v júni skonštatoval, že reforma posudkovej činnosti je nastavená vecne správne, doladiť treba jej aplikáciu do praxe. Prízvukoval, že podnety zapracujú do novej metodiky či vyhlášky alebo, ak to bude potrebné, aj do novely zákona.

Podkladom pre zmeny by mala byť pripravovaná správa komisársky pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej výsledky by podľa ministra práce mali predstaviť po ukončení prieskumu na úradoch práce. Ako avizoval v júni, zasadnúť by potom opäť mala aj pracovná skupina.


Zdroj: SITA.sk - Komisárka Stavrovská žiada individuálne posudzovanie detí s autizmom, reaguje na podnety rodičov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autizmus integrované posudky komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Minister práce. sociálnych vecí a rodiny odkázanosť Podnety Stanovisko
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