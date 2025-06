Levoča chce bustu späť, Šimkovičovej ministerstvo žiada o vytvorenie podmienok pre jej vystavenie

Dôvodová správa

Výraz úcty ku kultúrnej hodnote mesta a regiónu

Príklad dobrej spolupráce

Pripomienka nálezu kniežacej hrobky v Poprade

Dielo by v meste podporilo celoročný cestovný ruch





Renesančnú bustu preniesli zo Spišského múzea v Levoči koncom mája. Ministerstvo kultúry informovalo, že prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. Rezort tvrdí, že k prevozu busty pristúpil z dôvodu, že depozitárne priestory Spišského múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu.



12.6.2025 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Levoči nesúhlasí so spôsobom premiestnenia busty Cecílie Gonzagy , ktorej autorstvo pripisujú odborníci renesančnému umelcovi Donatellovi. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiada o vytvorenie vhodných podmienok v priestoroch Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči na jej dôstojné, odborné a bezpečné sprístupnenie.Uvádza sa to v uznesení, ktoré vo štvrtok počas svojho zasadnutia prijali poslanci. Pripomínajú, že busta má pre Levoču a okolie mimoriadnu a kultúrnu umeleckú hodnotu, poukazujú na jej historický pôvod a spätosť so spišským regiónom.Busta Cecílie Gonzaga je výnimočným umeleckým dielom, odborníkmi pripisovaným spomínanému talianskemu majstrovi. "Ide o jeden z mála známych a signovaných exemplárov jeho tvorby, podľa dostupných informácií desiaty svojho druhu. Vznikla približne v polovici 15. storočia a jej osud je historicky spojený s regiónom Spiša. Busta bola súčasťou umeleckých zbierok rodu Csákyovcov zo Spišského Hrhova, v ktorých kaštieli bola pôvodne umiestnená," uvádza sa v dôvodovej správe predloženej na zastupiteľstvo.Dielo sa do správy SNM – Spišského múzea dostalo v roku 1975. Múzeum tiež iniciovalo a zabezpečilo vedecký výskum, ktorý bustu, pôvodne považovanú za dielo 19. storočia, identifikoval ako dielo Donatella. Inštitúcia na základe získaných informácií pripravovala jej vystavenie spolu s vydaním odbornej publikácie.Navrátenie a vystavenie busty Cecílie Gonzaga v priestoroch Spišského múzea považuje mesto Levoča za výraz úcty ku kultúrnej hodnote mesta a regiónu a prejav rešpektu k historickej tradícii a pôvodu tohto diela. Samospráva pripomína, že Spišské múzeum pôsobí v meste 140 rokov a patrí medzi najvýznamnejších aktérov cestovného ruchu aj v rámci regiónu."Mesto Levoča vyjadruje presvedčenie, že podpora a rozvoj cestovného ruchu nielen v centre, ale aj v regiónoch Slovenska, je jedným zo základných spoločenských poslaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy," píše sa v dokumente.Ako príklad dobrej spolupráce medzi centrom a regiónom pri ochrane a využití kultúrneho dedičstva uvádza talianske mesto Fabriano s takmer 29-tisíc obyvateľmi. Práve v ňom bola v roku 2006 rovnako objavená socha Donatella, ktorá bola spočiatku podobne mylne evidovaná ako dielo 19. storočia. Po reštaurovaní a potvrdení jej autenticity vo Florencii však bola vrátená a bezpečne uložená v miestnom múzeu vo Fabriane.V dôvodovej správe spomína Levoča aj zámok v meste Kroměříž s obrazom Tiziana, či neďaleké Medzilaborce s dielom Andyho Warhola. "Uvedené, ale aj mnohé ďalšie príklady ukazujú, že aj menšie mestá s menšími kultúrnymi ustanovizňami dokážu dôstojne, odborne a bezpečne spravovať svetové umelecké diela," uvádza mesto.Mesto Levoča, ktoré je zapísané v Zozname svetového dedičstva Unesco , pripomína aj desaťročia trvajúcu úzku spoluprácu pri správe a ochrane kultúrneho dedičstva a rozvoji cestovného ruchu so Spišským múzeom. To označuje za špičkovú zbierkovú inštitúciu, ktorá spravuje nevyčísliteľné umelecké a kultúrne hodnoty."Sprístupnenie busty Cecílie Gonzaga v priestoroch SNM – Spišského múzea v Levoči by väzbu oboch inštitúcií pozdvihlo na novú úroveň s bezprostredným pozitívnym dopadom na rozvoj cestovného ruchu a ekonomický rast múzea, mesta i celého regiónu," konštatuje samospráva.Bývalá riaditeľka Spišského múzea Mária Novotná počas zasadnutia zastupiteľstva pripomenula nález kniežacej hrobky v Poprade, ktorú niekoľko rokov skúmali odborníci v zahraničí, no napokon sa vrátila späť pod Tatry. Poukázala na to, že pracovisko v Levoči je súčasťou Slovenského národného múzea, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo kultúry. Verí teda, že umiestniť bustu v Levoči nebude problém."Videla by som priechodné, že v prvom kroku by bola urobená pekná výstava na poschodí radnice, kde je výstavná sieň. Spĺňa aj klimatické i svetelné podmienky," povedala.Dodala, že aj na vystavenie diela v Slovenskej národnej galérii či kdekoľvek inde by boli potrebné financie na architektonické, priestorové a výstavné riešenie. Tie by tak preto podľa nej spokojne mohli prísť do Slovenského národného múzea priamo v Levoči. Myslí si, že dielo má pozitívne spájať."Pokiaľ sa nájde správna komunikácia, prípadne, že bude potrebné hľadať finančné zdroje aj inde, verím, že napríklad aj ministerstvo cestovného ruchu môže prejaviť záujem. Vytvorí sa tak ideálny, pozitívny signál verejnosti a napravia ruchy a šumy aj pred zahraničím, aj pred domácim publikom," povedala Novotná na margo nedávnych udalostí. Verí, že turisti si cestu k vzácnej pamiatke cestu do Levoče nájdu. Samotné dielo by v meste podľa nej zároveň podporilo celoročný cestovný ruch.Primátor mesta Miroslav Vilkovský dodal, že mesto je zapísané v Unesco spolu so Spišským hradom, ktorého správcom je zhodou okolností Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči. "O to väčší význam má, aby bola socha navrátená múzeu v Levoči," skonštatoval.