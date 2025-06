Nebola to dopravná nehoda, ale brutálna vražda! Nový Dominik Dána a Podaj prst

Spravodlivosť nie vždy víťazí a podaný prst sa môže rýchlo zmeniť na odtrhnutú ruku.

Najnovší, už 40. román Dominika Dána Podaj prst posiela detektívov z legendárnej kancelárie 141 opäť do akcie – tentokrát ide o viac než len o vraždu.

Vražda policajta

Detektív oddelenia vrážd Oto Hanzel doslúžil vianočnú službu s doživotnými následkami – zamiloval sa. Jeho láska bola okamžite opätovaná a Oto sa so Soňou v jednu marcovú sobotu zosobášil. Na obrad a svadobnú hostinu pozvali celé oddelenie, ale nie všetkým bolo dopriate hodovať až do rána.

Krauz to šťastie nemal a spolu s doktorom Lengyelom boli vyslaní na centrálny príjem blízkej nemocnice preveriť podozrivú dopravnú nehodu. Už prvý kontakt s ošetrujúcim lekárom potvrdil ich podozrenie – nijaká dopravná nehoda, mladý muž bol zastrelený od chrbta malokalibrovou zbraňou. Čo bolo ešte horšie, druhý mladý muž, ktorý ho priviezol, utiekol skôr, než si ho sestrička stihla zapísať.

Na obzore sa rysoval ďalší prípad, keď detektívi z kancelárie stoštyridsaťjeden začínajú s holými rukami, no výsledky od nich očakávajú všetci nadriadení takmer okamžite.

O to viac, keď vysvitlo, že zavraždený mladý muž je policajt. Vražda policajta je mimoriadna udalosť, vyžaduje si zvláštny prístup. Zvlášť opatrný, ak sa ukáže, že zavraždený nepatril k najpoctivejším členom zboru, a odhaľovaním pozadia jeho vraždy by mohli na povrch vyplávať skutočnosti poškodzujúce dobré meno polície.

Dokážu detektívi odhaliť identitu záhadného strelca aj napriek absencii mladomanžela Hanzela a Kukyho, ktorý je na vynútenom liečení? Zvyšok kancelárie na straty nehľadí a začína rozpletať príbeh plný zvratov a prekvapivých súvislostí.

Detektívka Podaj prst je dobre vystavaný príbeh, ktorý skúma tenkú hranicu medzi povinnosťou a osobným záujmom, medzi vernosťou a zradou. Dán stále píše aj o ľudských charakteroch, zlyhaniach a dôsledkoch, ktoré nás formujú. Vie zaujať, vtiahnuť a k tomu všetkému pridáva povestný humor mordparty.

Čitatelia Dominika Dána si opäť prídu na svoje – je tu Krauz, Burger, Váňa, no tentoraz to bude bez Hanzela a Kukyho, ktorý je na nútenom liečení. To všetko testuje súdržnosť tímu, pretože sa musia spoľahnúť jeden na druhého viac než kedykoľvek predtým. Z vyšetrovateľov sa stávajú aj krízoví manažéri, ktorí musia chrániť nielen dôkazy, ale aj povesť inštitúcie, pre ktorú pracujú.

Dominik Dán je pseudonymom, verejnosť o jeho skutočnej identite veľa nevie, no kedysi bol vyšetrovateľom, ktorá má veľa skúseností s pátraním, podsvetím, kriminalistikou. A to cítiť v jeho knihách, ktoré sú autentické. Napokon, Dán čerpá zo skutočných prípadov a realisticky zobrazuje prácu polície, najmä v 90. rokoch.