Nastalo upevnenie koalície, Huliak si nemyslí, že ide o dočasný mier

Huliak a jeho poslanci boli do NR SR zvolení na kandidátnej listine SNS. Minulý rok na jeseň ale odišli z klubu národniarov. Neskôr sa z Hlasu odčlenila skupina poslancov okolo Samuela Migaľa . Parlament mal opakovane problém s otvorením schôdze. Koncom januára Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša vylúčili z Hlasu, ďalší rebel, Roman Malatinec sa následne pridal k huliakovcom.V dôsledku zmeny pomerov v parlamente prišli Hlas i SNS o jedno ministerstvo. Národniari stratili ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré následne dostal Huliak. Hlas prišiel o rezort investícií, kde sa nedávno stal ministrom Migaľ a jeho tajomníkom Šalitroš.

30.3.2025 (SITA.sk) - Upevnenie koalície nastalo, nemyslím si, že je to len dočasný mier, skonštatoval v relácii Politika 24 v televízii JOJ24 minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (predseda Národnej koalície).Zdôraznil, že Národná koalícia neraz dokázala, že je súčasťou vlády.„Len opozícia vytvára nejaký efekt nesúdržnosti,“ dodal. Politickú zodpovednosť za jeho náhradníka v parlamente Miroslava Radačovského podľa neho nesie predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko , tak ako aj za všetkých poslancov, ktorí sa dostali do Národnej rady (NR) SR za SNS. S Radačovským podľa svojich slov komunikoval.„Pán Radačovský nesie v prvom rade zodpovednosť sám za seba,“ poznamenal minister Huliak, dodal, ide o skúseného politika, pripomenul jeho (Radačovského) kariéru europoslanca a sudcu. Je presvedčený o tom, že by jeho náhradník nikdy neohrozil koalíciu, podľa Huliaka bude pevnou súčasťou koalície. K tomu, či zverbuje svojho náhradníka do Národnej koalície, sa jednoznačne nevedel a nechcel vyjadriť.Na margo toho, či by podľa neho mali byť zverejnené memorandá so skupinami nespokojných poslancov, sa Huliak vyjadril, že memorandum, ktoré spísali s vládou bolo štandardné a podobné programovému vyhláseniu vlády. Podľa jeho slov sa to týkalo toho, že Národná koalícia sa bude podieľať na moci jedným ministerstvom.„Sú isté záležitosti by mali ostať medzi zavretými dverami,“ dodal. Minister zdôraznil, že sa zaručil, že ak by bol problém s jeho náhradníkom, vráti sa do parlamentu a bude podporovať vládu. Výmenu ministrov z posledných týždňov nazval bežnou politickou praxou, premiér Robert Fico (Smer-SD) ju pritom pred niekoľkými dňami nazval absurdnou operáciou.