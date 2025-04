Lewandovski vynechá El Clásico aj semifinále Ligy majstrov, jeho absencia môže narušiť šance Barcelony na trofeje

Klub neuviedol dĺžku absencie

Vráti sa 11. mája?

21.4.2025 (SITA.sk) - Útočník španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Robert Lewandowski má zranený stehenný sval a podľa španielskych médií vynechá sobotňajšie finále Copa del Rey proti Realu Madrid i kompletné semifinále Ligy majstrov proti Interu Miláno. Skúsený 36-ročný poľský zakončovateľ, ktorý je v tejto sezóne najlepším strelcom Barcelony so 40 gólmi, nedohral sobotňajší duel španielskej La Ligy proti Celte Vigo (4:3), v ktorom „blaugranas“ prehrávali už 1:3 a víťazný gól strelili v ôsmej minúte nadstaveného času z pokutového kopu.„Vyšetrenia vykonané v nedeľu potvrdili, že hráč A-mužstva Robert Lewandowski má zranený sval semitendinosus v ľavom stehne,“ uviedla Barcelona vo vyhlásení. Klub neuviedol dĺžku absencie, ale pri takýchto zraneniach to zvyčajne býva tri až štyri týždne.To by znamenalo vynechanie spomenutého pohárového finále, semifinále LM i niekoľkých dôležitých ligových duelov. Teoreticky by sa mohol vrátiť do akcie 11. mája na zápas proti Realu Madrid, ktorý by za istých okolností mohol rozhodnúť o držiteľovi španielskeho titulu.Barcelona, ktorá v januári vyhrala Španielsky superpohár, sa snaží o zisk štyroch trofejí. Tréner Hansi Flick už predtým použil Ferrána Torresa ako náhradu za Lewandowského a tiež experimentoval s Danim Olmom ako tzv. falošnou deviatkou.