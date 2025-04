NHL - play off: Washington sa ujal vedenia v sérii s Montrealom, rozhodol Ovečkin

Hokejisti Washingtonu zvíťazili v úvodnom stretnutí štvrťfinále play off Východnej konferencie nad Montrealom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól dal v 63. minúte Alexander Ovečkin. V prvej päťke Canadiens sa predstavil slovenský útočník Juraj Slafkovský, za Capitals nenastúpil pre zranenie obranca Martin Fehérváry.





NHL - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:

Slafkovský odohral 19:31 min, pripísal si štyri strely na bránku a jeden plusový bod. Na konci prvej časti dostal dvojminútový trest za hrubosť po bitke s Taylorom Raddyshom. Ovečkin bol pri všetkých góloch Washingtonu, keď zaznamenal dva presné zásahy a jednu asistenciu. Jeho spoluhráč z prvého útoku Dylan Strome mal tri asistencie „Myslím si, že to bola skvelá hra od Dylana, keď vyhral vhadzovanie. 'Beauvi' mal prvú strelu a potom sa ma snažil nájsť a dobré veci sa stávajú, keď idete do bránky,“ opísal Ovečkin situáciu pred rozhodujúcim gólom. V bránke Capitals bol po viac ako dvoch týždňoch Logan Thompson, ktorý dosiahol 33 zákrokov a patril k oporám tímu. Capitals viedli po dvoch tretinách 2:0, ale Montreal v tretej časti manko zmazal vďaka presilovkovému gólu Colea Caufielda a presadil sa aj kapitán Nick Suzuki. „V prvej tretine sme mali šance, mohli sme dať gól. V druhej sme mali ďalšie príležitosti. Cítili sme, že ak sa toho budeme držať, dokážeme streliť nejaké góly, čo sa nám podarilo,“ povedal Suzuki podľa nhl.com.Winnipeg vedie v sérii nad St. Louis už 2:0, keď v noci na utorok zdolal svojho súpera 2:1. O rozhodujúci presný zásah sa postaral v 42. minúte Kyle Connor. Dvadsaťosemročný americký útočník sa stal len štvrtým hráčom v uplynulých 20 rokoch, ktorý strelil víťazný gól v prvých dvoch zápasoch play off za sebou. Jets vyhrali 20 duelov v sérii, keď skóroval Connor. „Bol to opäť tesný zápas. Veľa sme sa rozprávali o našom nastavení pred stretnutím. Nakoniec to bolo len o tom, kto to viac chcel,“ zdôraznil Connor. Mark Scheifele zaznamenal gól a asistenciu za Jets, ktorí získali Prezidentskú trofej ako tím s najviac bodmi v základnej časti. Connor Hellebuyck si pripísal 21 úspešných zákrokov. Trénera Jima Montgomeryho mrzí, že prehrávajú v sérii 0:2: „Zápasy sú naozaj tesné a nie je medzi tímami veľký rozdiel. Potrebujeme hrať ešte o úroveň lepšie. Ideme domov, kde nás čakajú skvelí fanúšikovia. Verím, že to zvládneme a vyhráme oba zápasy,“ povedal tréner hostí Jim Montgomery.Dallas vyrovnal súboj s Coloradom na 1:1 na zápasy, keď zvíťazil 4:3 po predĺžení. Víťazný gól vsietil v 18. minúte predĺženia Colin Blackwell. „Bolo to pre nás veľké víťazstvo. Myslím si, že keby sme do Colorada išli za stavu 0:2, bola by to iná séria. Odviedli sme kvalitnú prácu, držali sme sa herného plánu a počínali sme si naozaj dobre,“ zdôraznil Blackwell, ktorý sa nezmestil do zostavy v prvom stretnutí: „Vždy som cítil, že moja hra je skôr postavená na play off. Milujem vystupovať v kľúčových momentoch a hrať v takýchto chvíľach.“ Obranca Colorada Cale Makar si uvedomuje, že to bude dlhá séria: „Bolo by pekné vyhrať tento zápas, ale musíme si zobrať pozitíva. Cítil som, že sme kontrolovali hru v mnohých momentoch a len musíme nájsť spôsob, ako vyťažiť z toho viac. Musíme sa len pripraviť na ďalší duel.“Úvodný zápas medzi Los Angeles a Edmontonom priniesol prestrelku a víťazstvo Kings 6:5. Rozhodol Phillip Danault gólom 42 sekúnd pred treťou sirénou. Los Angeles viedlo v stretnutí 4:0 i 5:2, ale súper náskok zmazal. „To je play off hokej. Je to hore a dole. Je ťažké hrať takýto zápas, ale ako som povedal, musíme sa z toho poučiť. Musíme hrať v ďalšom zápase ešte lepšie a hlavne zodpovedne počas celý 60 minút,“ zdôraznil Danault. Oilers sa do zostavy vrátil Leon Draisaitl, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Connor McDavid vyrovnal na 5:5 a pripísal si aj tri asistencie. „Tím predviedol fantastický návrat. Samozrejme, je ťažké inkasovať hneď po vyrovnaní,“ povedal útočník „olejárov“ Adam Henrique.



štvrťfinále Východnej konferencie prvý zápas:



Washington Capitals - Montreal Canadiens 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Góly: 19. Ovečkin (Wilson, Strome), 33. Beauvillier (Ovečkin, Strome), 63. Ovečkin (Beauvillier, Strome) – 51. Caufield (Laine, Hutson), 56. Suzuki (Carrier, Hutson). Brankári: Thompson - Montembeault, strely na bránku: 32:35.

/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie druhé zápasy:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 17. Scheifele (DeMelo), 42. Connor (Perfetti, Scheifele) – 20. Snuggerud (Bučnevič, Fowler). Brankári: Thompson - Montembeault, strely na bránku: 22:22.

/stav série: 2:0/



Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 20. Seguin (Marchment, Benn), 24. Harley (Steel, Bäck), 51. Dadonov (Johnston), 78. Blackwell (Steel, Ceci) – 9. MacKinnon (Makar, Drouin), 25. Drury (O'Connor, Lindgren), 40. O'Connor (Lehkonen, Girard). Brankári: Oettinger - Blackwood, strely na bránku: 39:37.

/stav série: 1:1/



prvý zápas:



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)

Góly: 3. Kuzmenko (Fiala, Kempe), 20. Byfield (Doughty, Anderson), 35. Kempe (Kuzmenko, Kopitar), 38. Danault (Byfield), 45. Fiala (Kempe, Kuzmenko), 60. Danault (Moore, Gavrikov) – 40. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 43. Janmark (Frederic, J. Skinner), 48. Perry (McDavid, Bouchard), 58. Hyman (McDavid, Perry), 59. McDavid (Draisaitl, Bouchard). Brankári: Kuemper - S. Skinner, strely na bránku: 30:25.

/stav série: 1:0/



Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:31 0 0 0 +1 4 2

/pozn.: počet odohraných minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty