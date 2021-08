Lewandowski prenechal loptu Müllerovi a aj tak dosiahol hetrik. Tréner FC Bayern ho uznáva

Práca a nie rekordy

Hviezdny moment

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -V 35. min zvýšil hlavou na 2:0, v 70. min na 4:0 a šesť minút pred naplnením deväťdesiatich minút Lewandowski pečatil opäť hlavičkou na konečných 5:0. A hoci 33-ročný hrotový hráč dookola tvrdí, že rekordy ho nezaujímajú, v sobotu sa "nechtiac" postaral o ďalší bundesligový či skôr nemecký.Ako prvý hráč skóroval v šestnástich za sebou idúcich zápasoch naprieč všetkými súťažami. Lewandowski začal svoju gólovú púť 15. februára v súboji s Arminiou Bielefeld (3:3) a dosiaľ sa nezastavil.Nedávno zosnulá legenda Gerd Müller si v sezóne 1969/1970 pripísala pätnásť zápasov bez prestávky so streleným gólom. Lewandowski v lanskej bundesligovej sezóne dosiahol 41 gólov, čím prekonal dlhoročný Müllerov rekord 40 gólov. Aktuálne už má na konte päť presných zásahov."Sústredím sa na svoju prácu a nie rekordy. A ak moje góly pomáhajú celému tímu, aby hral dobre, teší ma to o to viac," uviedol Robert Lewandowski, cituje ho web denníka Kicker."Je neuveriteľne konštantný vo výkonnosti a neuveriteľne ťažko sa bráni. A k tomu všetkému má aj výnimočnú povahu. Je najlepší z najlepších," vystrúhal poklonu svojmu strelcovi tréner Julian Nagelsmann Podľa jeho spoluhráča Thomasa Müllera však najhviezdnejší sobotný moment Lewandowského v Allianz Arene prišiel už v 6. min. Vtedy na neho smerovala prihrávka Alphonsa Daviesa, ale on veľkodušne prenechal loptu lepšie postavenému Müllerovi, ktorý strelou bez prípravy otvoril skóre zápasu."Pýtal som sa sám seba, či nie je úplne v poriadku alebo jednoducho dosiahol vyššiu úroveň, keď v šestnástke prenechal loptu niekomu lepšie postavenému. Na papieri predsa stojí, že ak sa nedotknete lopty, nikdy nič nedosiahnete," zľahčil celú situáciu Müller.Päťnásobný najlepší bundesligový strelec mu na diaľku odpovedal: "Nie je to len o strelených góloch. Vždy sa snažím urobiť na ihrisku viac ako v predchádzajúcom zápase. Spraviť o krok viac a zlepšiť sa."Nemecký rekordér v počte majstrovských titulov FC Bayern má z troch zápasov nového súťažného ročníka 7 bodov a v bundesligovej tabuľke mu patrí druhá priečka. Líder Leverkusen má rovnaký počet bodov, ale o jeden gól lepšie skóre.