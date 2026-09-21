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21. septembra 2026

Lexmann: Zmena Trestného zákona o surogácii je povinnou transpozíciou smernice EÚ, vláda ju predložila po termíne


Tagy: Europoslankyňa Europoslankyňa za KDH Európska smernica náhradné materstvo Národný pochod za život Novela Trestného zákona surogátne materstvo

Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom Národnom pochode za život v Bratislave. Vládny návrh novely Trestného zákona, ...



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img_5081_copy scaled 1 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom Národnom pochode za život v Bratislave.


Vládny návrh novely Trestného zákona, ktorý sa dotýka vykorisťovania na účel náhradného materstva, je podľa europoslankyne za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Miriam Lexmann povinnou transpozíciou európskej smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Reaguje tak na diskusiu, ktorá sa v súvislosti s návrhom otvorila na nedeľnom Národnom pochode za život v Bratislave. Surogátne materstvo bolo hlavnou témou pochodu. Organizátori manifestovali, že „obchodovanie s umelo vytvorenými embryami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom".


Smernica o surogácii




Lexmann v tejto súvislosti vysvetľuje, že navrhovaná zmena vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1712, ktorou sa mení smernica o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania. Zdôrazňuje, že tu nejde o iniciatívu vlády SR, ale o povinnú transpozíciu európskej smernice.

Zavedenie surogácie ako nezákonnej praktiky sa do tejto smernice dostalo zásluhou Lexmann, ktorá skoordinovala skupinu poslancov naprieč členskými štátmi a frakciami. „Vďaka ich tlaku sa podarilo v Európskom parlamente presadiť tento ďalší významný krok na ochranu dôstojnosti žien a detí, napriek odporu progresívnej a ľavicovej časti parlamentu,“ dodala europoslankyňa.

Smernica nadobudla účinnosť 14. júla 2024.Je potrebné podotknúť, že termín na transponovanie uvedenej smernice uplynul 15. júla 2026, takže aj samotnú transpozíciu tohto ustanovenia vláda, ktorá sa zastrešuje ,konzervatívnymi naratívmi', nedokázala spraviť včas,“ poukázala Lexmann. Ministerstvo spravodlivosti návrh doručilo Národnej rade SR 27. augusta.




Zdroj: SITA.sk - Lexmann: Zmena Trestného zákona o surogácii je povinnou transpozíciou smernice EÚ, vláda ju predložila po termíne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europoslankyňa Europoslankyňa za KDH Európska smernica náhradné materstvo Národný pochod za život Novela Trestného zákona surogátne materstvo
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