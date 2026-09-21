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21. septembra 2026
Maďarská polícia vyšetruje diaľničnú zákazku Orbánovej vlády. Štát mala vyjsť o 100 miliárd forintov drahšie
Nová maďarská vláda spochybňuje rozhodnutie svojich predchodcov z Fideszu o prevádzke diaľnice M6. Minister Dávid Vitézy tvrdí, že rovnakú službu mohol štát získať za menej než tretinovú ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Nová maďarská vláda spochybňuje rozhodnutie svojich predchodcov z Fideszu o prevádzke diaľnice M6. Minister Dávid Vitézy tvrdí, že rovnakú službu mohol štát získať za menej než tretinovú cenu.
Budapeštianska polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szijja. Vyšetrovanie sa podľa Budapeštianskeho policajného riaditeľstva (BRFK) vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku.
Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fideszu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť mala byť výrazne lacnejšia.
Rozdiel podľa ministra presahuje 100 miliárd forintov. Vitézy uviedol, že dovtedajšia spoločnosť M6 Duna ponúkla prevádzku diaľnice od októbra 2026 do októbra 2037 za 44 miliárd forintov. MKIF mala za rovnaké obdobie dostať 149 miliárd forintov. Lacnejšia ponuka pritom podľa ministra zahŕňala prevádzku v najvyššej kvalitatívnej kategórii aj potrebnú obnovu vozovky.
„Nie je to malý rozdiel,“ komentoval Vitézy. Podľa neho mal vtedajší minister výstavby a dopravy János Lázár zmluvnú možnosť vybrať lacnejšie riešenie, napriek tomu sa rozhodol pre MKIF. Vitézy navyše tvrdí, že Lázár ani nemal právomoc takéto rozhodnutie prijať, pretože kompetencia v oblasti koncesií patrila vtedajšiemu ministrovi hospodárstva. Ide o tvrdenia súčasného ministra, ktoré sú predmetom vyšetrovania.
Ministerstvo dopravy a investícií preto koncom augusta podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spôsobenia obzvlášť veľkej majetkovej škody a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Polícia teraz potvrdila, že v súvislosti s prípadom prebieha vyšetrovanie. BRFK tým potvrdilo informáciu, ktorú Vitézy avizoval už v parlamente.
MKIF patrí do záujmovej sféry maďarských podnikateľov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szijja. Ich spoločnosť dostala právo na prevádzku príslušného úseku M6 a M8 bez novej súťaže. MKIF už skôr odmietla tvrdenia, že kontrakt bol predražený.
Vitézyho ministerstvo zároveň oznámilo, že pôvodné rozhodnutie o zverení prevádzky MKIF považuje za neplatné a chce využiť lacnejšiu možnosť. Spor je súčasťou širšieho preverovania diaľničných koncesií, ktoré uzatvorila predchádzajúca vláda. Súčasná vláda už avizovala zámer existujúci koncesný systém prehodnotiť.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia vyšetruje diaľničnú zákazku Orbánovej vlády. Štát mala vyjsť o 100 miliárd forintov drahšie © SITA Všetky práva vyhradené.
Budapeštianska polícia začala vyšetrovať okolnosti plánovaného prevodu prevádzky diaľnice M6 na spoločnosť MKIF, ktorá patrí do podnikateľských kruhov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szijja. Vyšetrovanie sa podľa Budapeštianskeho policajného riaditeľstva (BRFK) vedie pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej škody pri správe cudzieho majetku.
Prípad sa týka rozhodnutia predchádzajúcej vlády Fideszu a KDNP. Súčasný minister dopravy a investícií Dávid Vitézy tvrdí, že jeho predchodcovia plánovali zveriť prevádzku M6 spoločnosti MKIF namiesto predĺženia kontraktu s dovtedajším koncesionárom, hoci táto možnosť mala byť výrazne lacnejšia.
Rozdiel podľa ministra presahuje 100 miliárd forintov. Vitézy uviedol, že dovtedajšia spoločnosť M6 Duna ponúkla prevádzku diaľnice od októbra 2026 do októbra 2037 za 44 miliárd forintov. MKIF mala za rovnaké obdobie dostať 149 miliárd forintov. Lacnejšia ponuka pritom podľa ministra zahŕňala prevádzku v najvyššej kvalitatívnej kategórii aj potrebnú obnovu vozovky.
„Nie je to malý rozdiel,“ komentoval Vitézy. Podľa neho mal vtedajší minister výstavby a dopravy János Lázár zmluvnú možnosť vybrať lacnejšie riešenie, napriek tomu sa rozhodol pre MKIF. Vitézy navyše tvrdí, že Lázár ani nemal právomoc takéto rozhodnutie prijať, pretože kompetencia v oblasti koncesií patrila vtedajšiemu ministrovi hospodárstva. Ide o tvrdenia súčasného ministra, ktoré sú predmetom vyšetrovania.
Ministerstvo dopravy a investícií preto koncom augusta podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spôsobenia obzvlášť veľkej majetkovej škody a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Polícia teraz potvrdila, že v súvislosti s prípadom prebieha vyšetrovanie. BRFK tým potvrdilo informáciu, ktorú Vitézy avizoval už v parlamente.
MKIF patrí do záujmovej sféry maďarských podnikateľov Lőrinca Mészárosa a Lászlóa Szijja. Ich spoločnosť dostala právo na prevádzku príslušného úseku M6 a M8 bez novej súťaže. MKIF už skôr odmietla tvrdenia, že kontrakt bol predražený.
Vitézyho ministerstvo zároveň oznámilo, že pôvodné rozhodnutie o zverení prevádzky MKIF považuje za neplatné a chce využiť lacnejšiu možnosť. Spor je súčasťou širšieho preverovania diaľničných koncesií, ktoré uzatvorila predchádzajúca vláda. Súčasná vláda už avizovala zámer existujúci koncesný systém prehodnotiť.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia vyšetruje diaľničnú zákazku Orbánovej vlády. Štát mala vyjsť o 100 miliárd forintov drahšie © SITA Všetky práva vyhradené.
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