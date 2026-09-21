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21. septembra 2026

Svet je zvrátený, vyhlásil Fico. Slovo mier má v pláne skloňovať donekonečna


Tagy: Medzinárodný deň mieru Mier predseda vlády SR Vojnový veterán

Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca. Predseda vlády



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wbn odlozene clanky dokumenty google google chrome 23. 2. 2026 18_08_47 676x426 21.9.2026 (SITA.sk) - Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca.


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) má v pláne slovo mier skloňovať donekonečna. Uviedol to 21. septembra pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru. Na úvod vyhlásil, že svet je zvrátený, pretože ten, kto je za mier, je zlý, kým ten, čo je za vojnu, je mierotvorca.

Za posledný týždeň som možno stokrát vyslovil slovo mier. A budem ho skloňovať donekonečna. Pretože mier nie je strašenie, mier nie je klišé. Mier je to, čo nás všetkých musí spájať – rešpektujúc iný názor a pohľad. Prosím, pamätajme na to," vyhlásil predseda vlády.

Ako premiér pripomenul, Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2001 ustanovila 21. september za Medzinárodný deň mieru. Symbolické podľa neho zároveň je, že sa v pondelok 21. septembra v New Yorku stretli lídri sveta na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Zo Slovenska posielam odkaz od vojnového veterána Vladimíra Strmeňa, ktorý vojnu zažil na vlastnej koži: Chráňme si mier, rodil sa ťažko," uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Svet je zvrátený, vyhlásil Fico. Slovo mier má v pláne skloňovať donekonečna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodný deň mieru Mier predseda vlády SR Vojnový veterán
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