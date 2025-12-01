|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi
Zimná edícia, ktorá mení pravidlá. Lexus UX a LBX Winter Edition ponúkajú prémiové hybridné SUV s až 50 % zvýhodnením na príslušenstvo, metalízou v cene, predĺženou zárukou a poslednou šancou na 100 ...
Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Zimná edícia, ktorá mení pravidlá. Lexus UX a LBX Winter Edition ponúkajú prémiové hybridné SUV s až 50 % zvýhodnením na príslušenstvo, metalízou v cene, predĺženou zárukou a poslednou šancou na 100 % odpočet DPH.
Zima ešte nikdy nevyzerala tak dobre. Limitovaná edícia Lexus UX a Lexus LBX Winter Edition prináša zákazníkom viac než len štýlové a úsporné SUV – ponúka prémiovú hodnotu, sezónne benefity a technologickú vyspelosť, ktorá robí každú jazdu komfortnou aj v chladnom počasí.
A navyše – len do 31. 12. 2025 môžu firemní zákazníci využiť poslednú šancu na 100 % odpočet DPH a 0 % financovanie.
Winter Edition nie je len o exkluzívnom názve. Lexus pridal k hybridným modelom UX a LBX balík výhod, ktorý výrazne zvyšuje ich hodnotu. Súčasťou limitovanej edície je:
Vďaka tomu sú modely UX a LBX Winter Edition pripravené na akúkoľvek cestu, od mestských ulíc až po zasnežené horské cesty.
Oba modely využívajú samonabíjaciu hybridnú technológiu Lexus, ktorá kombinuje benzínový a elektrický pohon bez potreby externého nabíjania.
Výsledkom je nízka spotreba paliva – často pod 5 litrov na 100 km – a tichá, plynulá jazda, ktorá šetrí nielen vaše náklady, ale aj životné prostredie.
V ponuke nechýba ani pohon všetkých kolies (E-Four), ktorý zabezpečí istotu a stabilitu aj v náročných zimných podmienkach. Odborné médiá vyzdvihujú okamžitú reakciu zadného elektromotora, istý záber na snehu a hladké prepínanie medzi elektrickým a spaľovacím režimom
Lexus je už roky synonymom spoľahlivosti a kvality, pravidelne víťazí v prieskumoch J.D. Power Vehicle Dependability Study.
V praxi to znamená, že modely LBX a UX ponúkajú minimálne prevádzkové náklady, vysokú zostatkovú hodnotu a dlhodobú istotu.
To ocenia najmä vodiči, ktorí hľadajú auto, na ktoré sa môžu spoľahnúť každý deň – či už ide o firemného manažéra, alebo súkromného zákazníka.
Edícia Winter Edition prináša aj atraktívne akčné ceny:
A to nie je všetko – pri financovaní cez Lexus Financial Services získate 0 % úrok, takže aj vstup do sveta prémiového hybridu je teraz jednoduchší ako kedykoľvek predtým
Pre tých, ktorí hľadajú maximálne pohodlie, Lexus ponúka operatívny leasing KINTO One – všetko v jednej mesačnej splátke.
V cene sú zahrnuté servis, poistenie, pneumatiky, asistencia aj náhradné vozidlo v prípade opravy.
Zákazník tak jazdí úplne bez starostí – stačí len nasadnúť a užívať si každý kilometer.
Firemní zákazníci majú do 31. decembra 2025 možnosť uplatniť 100 % odpočet DPH pri kúpe vozidla. Od 1. januára 2026 sa legislatíva mení, preto je práve teraz ideálny čas využiť aktuálne podmienky.
Edícia Winter Edition je tak nielen štýlovou, ale aj strategicky výhodnou investíciou
Oba modely – Lexus UX aj Lexus LBX Winter Edition – sú okamžite dostupné zo skladových zásob.
To znamená, že zákazníci môžu získať svoje nové hybridné SUV bez čakacích lehôt a okamžite využiť všetky sezónne benefity
Limitovaná edícia Winter Edition je stelesnením toho, čo Lexus robí najlepšie – spája luxus, technológiu a úspornosť do jedného harmonického celku.
Či už zvolíte kompaktnejší LBX, alebo priestrannejší UX, získate hybrid, ktorý šetrí vaše náklady, čas aj energiu – a navyše prichádza s výnimočnými zimnými výhodami.
Navštívte autorizovaného partnera Lexus, zistite viac o ponuke Winter Edition a využite poslednú šancu na 100 % odpočet DPH do konca roka 2025.
Viac informácií nájdete na www.lexus.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Zima ešte nikdy nevyzerala tak dobre. Limitovaná edícia Lexus UX a Lexus LBX Winter Edition prináša zákazníkom viac než len štýlové a úsporné SUV – ponúka prémiovú hodnotu, sezónne benefity a technologickú vyspelosť, ktorá robí každú jazdu komfortnou aj v chladnom počasí.
A navyše – len do 31. 12. 2025 môžu firemní zákazníci využiť poslednú šancu na 100 % odpočet DPH a 0 % financovanie.
Limitovaná edícia, ktorá má zmysel
Winter Edition nie je len o exkluzívnom názve. Lexus pridal k hybridným modelom UX a LBX balík výhod, ktorý výrazne zvyšuje ich hodnotu. Súčasťou limitovanej edície je:
- metalíza v cene vozidla,
- predĺžená záruka Lexus Extra Care (5 rokov / 160 000 km),
- sada rohoží,
- 20 % zľava na zimné komplety,
- a navyše – až 50 % zvýhodnenie na originálne príslušenstvo, ako sú strešné boxy alebo nosiče na lyže a bicykle
Vďaka tomu sú modely UX a LBX Winter Edition pripravené na akúkoľvek cestu, od mestských ulíc až po zasnežené horské cesty.
Hybrid, ktorý sa prispôsobí vášmu životu
Oba modely využívajú samonabíjaciu hybridnú technológiu Lexus, ktorá kombinuje benzínový a elektrický pohon bez potreby externého nabíjania.
Výsledkom je nízka spotreba paliva – často pod 5 litrov na 100 km – a tichá, plynulá jazda, ktorá šetrí nielen vaše náklady, ale aj životné prostredie.
V ponuke nechýba ani pohon všetkých kolies (E-Four), ktorý zabezpečí istotu a stabilitu aj v náročných zimných podmienkach. Odborné médiá vyzdvihujú okamžitú reakciu zadného elektromotora, istý záber na snehu a hladké prepínanie medzi elektrickým a spaľovacím režimom
Luxus, ktorý šetrí
Lexus je už roky synonymom spoľahlivosti a kvality, pravidelne víťazí v prieskumoch J.D. Power Vehicle Dependability Study.
V praxi to znamená, že modely LBX a UX ponúkajú minimálne prevádzkové náklady, vysokú zostatkovú hodnotu a dlhodobú istotu.
To ocenia najmä vodiči, ktorí hľadajú auto, na ktoré sa môžu spoľahnúť každý deň – či už ide o firemného manažéra, alebo súkromného zákazníka.
Mimoriadne zvýhodnené ceny
Edícia Winter Edition prináša aj atraktívne akčné ceny:
|Model
|Pôvodná cena
|Zľava
|Akčná cena
|Lexus LBX
|40 950 €
|– 6 550 €
|34 400 €
|Lexus UX
|45 050 €
|– 7 650 €
|37 400 €
A to nie je všetko – pri financovaní cez Lexus Financial Services získate 0 % úrok, takže aj vstup do sveta prémiového hybridu je teraz jednoduchší ako kedykoľvek predtým
KINTO One: komfort bez starostí
Pre tých, ktorí hľadajú maximálne pohodlie, Lexus ponúka operatívny leasing KINTO One – všetko v jednej mesačnej splátke.
V cene sú zahrnuté servis, poistenie, pneumatiky, asistencia aj náhradné vozidlo v prípade opravy.
- Lexus LBX od 458 € / mes. bez DPH
- Lexus UX od 518 € / mes. bez DPH
Zákazník tak jazdí úplne bez starostí – stačí len nasadnúť a užívať si každý kilometer.
Posledná šanca na 100 % odpočet DPH
Firemní zákazníci majú do 31. decembra 2025 možnosť uplatniť 100 % odpočet DPH pri kúpe vozidla. Od 1. januára 2026 sa legislatíva mení, preto je práve teraz ideálny čas využiť aktuálne podmienky.
Edícia Winter Edition je tak nielen štýlovou, ale aj strategicky výhodnou investíciou
Winter Edition – limitovaná ponuka, okamžitá dostupnosť
Oba modely – Lexus UX aj Lexus LBX Winter Edition – sú okamžite dostupné zo skladových zásob.
To znamená, že zákazníci môžu získať svoje nové hybridné SUV bez čakacích lehôt a okamžite využiť všetky sezónne benefity
Inteligentná voľba pre každé obdobie
Limitovaná edícia Winter Edition je stelesnením toho, čo Lexus robí najlepšie – spája luxus, technológiu a úspornosť do jedného harmonického celku.
Či už zvolíte kompaktnejší LBX, alebo priestrannejší UX, získate hybrid, ktorý šetrí vaše náklady, čas aj energiu – a navyše prichádza s výnimočnými zimnými výhodami.
Navštívte autorizovaného partnera Lexus, zistite viac o ponuke Winter Edition a využite poslednú šancu na 100 % odpočet DPH do konca roka 2025.
Viac informácií nájdete na www.lexus.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie
Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie
<< predchádzajúci článok
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou