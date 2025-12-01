Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. decembra 2025

Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou



Zdroj z prostredia Trumpovej administratívy v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že Witkoff v pondelok odcestuje do Moskvy, kde by mal nasledujúci deň rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Zdieľať
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou

Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň konštatoval, že korupčný škandál, ktorý zasiahol vládu v Kyjeve, tomuto úsiliu nepomáha. 


„Na Ukrajine je niekoľko zložitých problémov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One, pričom narážal na „prebiehajúcu korupčnú situáciu, ktorá nie je užitočná“.

„Myslím si však, že existuje dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ uviedol Trump.

Vyšetrovanie korupcie v energetickom sektore prinútilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať minulý týždeň šéfa svojej kancelárie a hlavného vyjednávača Andrija Jermaka.

Rozhovory o dosiahnutí dohody podľa neho „pokračujú a pokračujú dobre“. „Chceme zabrániť zabíjaniu ľudí,“ konštatoval šéf Bieleho domu. Dodal, že po nedeľňajších rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi hovoril s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a svojím osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.

V príspevku na platforme X Zelenskyj po rokovaniach na Floride poďakoval Trumpovi za čas, ktorý venuje úsiliu na ukončenie vojny s Ruskom.

„Je dôležité, aby mali rozhovory konštruktívnu dynamiku a aby sa o všetkých otázkach diskutovalo otvorene a so zameraním na zabezpečenie suverenity a národných záujmov Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj.

Zdroj z prostredia Trumpovej administratívy v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že Witkoff v pondelok odcestuje do Moskvy, kde by mal nasledujúci deň rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
 Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
 Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)
 Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku (22. 10. 2025)
 R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy (17. 10. 2025)
 Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny (6. 10. 2025)
 Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko (22. 9. 2025)
 Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti (22. 9. 2025)
 Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV (22. 9. 2025)
 Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače (22. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi
<< predchádzajúci článok
Parlament bude rokovať o odvolaní ministra Ráža, dôvodom sú podľa opozície viaceré železničné nešťastia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 