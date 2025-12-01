Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
01. decembra 2025

Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie


Šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na prvostupňovom súde prehral spor s predsedom vlády



Zdieľať
collage maker 08 jul 2022 09.27 am 676x366 1.12.2025 (SITA.sk) - Šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na prvostupňovom súde prehral spor s predsedom vlády Robertom Ficom, ktorý od neho žiada ospravedlnenie. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk.

Kauza Belize sa vracia po rokoch


Ten pripomenul, že záležitosť sa týka Matovičovho výroku, že Fico spolu s manželkou má na účtoch v Belize uložených takmer 700 miliónov dolárov. Matovič, ktorý informáciu o rozhodnutí súdu potvrdil, podľa Aktualít tvrdí, že sa v prípade určite odvolá.

„Všetko sa začalo Matovičovým statusom, ktorý zverejnil na Facebooku 14. augusta 2015. Opozičný poslanec napísal, že Fico s manželkou si ešte v roku 2008 na Belize založili schránkovú firmu a dva účty, na ktorých malo byť zhruba 674 miliónov dolárov,“ uviedli Aktuality.sk s tým, že na následnej tlačovke Matovič tvrdil, že túto informáciu si našiel v poštovej schránke od anonyma.

Fico reagoval rázne


Robert Fico na tvrdenia reagoval tlačovou konferenciou aj so svojou manželkou Svetlanou, pričom ich označil za krivé a absolútne vymyslené. V tejto súvislosti podal trestné oznámenie aj civilnú žalobu na súd. Polícia následne Matoviča najskôr obvinila a prokuratúra aj obžalovala z ohovárania. „Súdy nakoniec rozhodli, že nešlo o trestný čin a trestné stíhanie Matoviča zastavili,“ pripomenul spravodajský portál.

Pokiaľ ide o rozsudok v civilnom spore, Fico od Matoviča za jeho výroky žiadal len ospravedlnenie. „Náhradu nemajetkovej ujmy vraj nežiada,“ dodali Aktuality.sk


Zdroj: SITA.sk - Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie © SITA Všetky práva vyhradené.

