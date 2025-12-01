|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. decembra 2025
Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie
Šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na prvostupňovom súde prehral spor s predsedom vlády
Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na prvostupňovom súde prehral spor s predsedom vlády Robertom Ficom, ktorý od neho žiada ospravedlnenie. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Ten pripomenul, že záležitosť sa týka Matovičovho výroku, že Fico spolu s manželkou má na účtoch v Belize uložených takmer 700 miliónov dolárov. Matovič, ktorý informáciu o rozhodnutí súdu potvrdil, podľa Aktualít tvrdí, že sa v prípade určite odvolá.
„Všetko sa začalo Matovičovým statusom, ktorý zverejnil na Facebooku 14. augusta 2015. Opozičný poslanec napísal, že Fico s manželkou si ešte v roku 2008 na Belize založili schránkovú firmu a dva účty, na ktorých malo byť zhruba 674 miliónov dolárov,“ uviedli Aktuality.sk s tým, že na následnej tlačovke Matovič tvrdil, že túto informáciu si našiel v poštovej schránke od anonyma.
Robert Fico na tvrdenia reagoval tlačovou konferenciou aj so svojou manželkou Svetlanou, pričom ich označil za krivé a absolútne vymyslené. V tejto súvislosti podal trestné oznámenie aj civilnú žalobu na súd. Polícia následne Matoviča najskôr obvinila a prokuratúra aj obžalovala z ohovárania. „Súdy nakoniec rozhodli, že nešlo o trestný čin a trestné stíhanie Matoviča zastavili,“ pripomenul spravodajský portál.
Pokiaľ ide o rozsudok v civilnom spore, Fico od Matoviča za jeho výroky žiadal len ospravedlnenie. „Náhradu nemajetkovej ujmy vraj nežiada,“ dodali Aktuality.sk
Zdroj: SITA.sk - Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Kauza Belize sa vracia po rokoch
Ten pripomenul, že záležitosť sa týka Matovičovho výroku, že Fico spolu s manželkou má na účtoch v Belize uložených takmer 700 miliónov dolárov. Matovič, ktorý informáciu o rozhodnutí súdu potvrdil, podľa Aktualít tvrdí, že sa v prípade určite odvolá.
„Všetko sa začalo Matovičovým statusom, ktorý zverejnil na Facebooku 14. augusta 2015. Opozičný poslanec napísal, že Fico s manželkou si ešte v roku 2008 na Belize založili schránkovú firmu a dva účty, na ktorých malo byť zhruba 674 miliónov dolárov,“ uviedli Aktuality.sk s tým, že na následnej tlačovke Matovič tvrdil, že túto informáciu si našiel v poštovej schránke od anonyma.
Fico reagoval rázne
Robert Fico na tvrdenia reagoval tlačovou konferenciou aj so svojou manželkou Svetlanou, pričom ich označil za krivé a absolútne vymyslené. V tejto súvislosti podal trestné oznámenie aj civilnú žalobu na súd. Polícia následne Matoviča najskôr obvinila a prokuratúra aj obžalovala z ohovárania. „Súdy nakoniec rozhodli, že nešlo o trestný čin a trestné stíhanie Matoviča zastavili,“ pripomenul spravodajský portál.
Pokiaľ ide o rozsudok v civilnom spore, Fico od Matoviča za jeho výroky žiadal len ospravedlnenie. „Náhradu nemajetkovej ujmy vraj nežiada,“ dodali Aktuality.sk
Zdroj: SITA.sk - Po 10 rokoch prišiel verdikt v kauze Belize. Súd rozhodol v prospech Fica, od Matoviča žiada ospravedlnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kuracina: Vzorky zbraní od Grand Power skúšajú na Lešti, vojaci sú s nimi spokojní – VIDEO
Kuracina: Vzorky zbraní od Grand Power skúšajú na Lešti, vojaci sú s nimi spokojní – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi
Lexus UX a LBX Winter Edition: Prémiový hybrid s výnimočnými zimnými benefitmi