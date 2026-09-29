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LG OLED série G sú jediné tri TV, ktorým dTest za dva roky udelil hodnotenie veľmi dobré


Tagy: OLED televízor PR Televízor

Septembrový dTest porovnal 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Jediným modelom, ktorý získal celkovú známku veľmi dobré, je LG OLED65G66LS so skóre 81 %. O tomto výsledku rozhodli najmä ...



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lg oled evo g6 2026 lifestyle 06 m 676x444 29.9.2026 (SITA.sk) - Septembrový dTest porovnal 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov.


Jediným modelom, ktorý získal celkovú známku veľmi dobré, je LG OLED65G66LS so skóre 81 %. O tomto výsledku rozhodli najmä dva parametre: kvalita obrazu a spotreba elektrickej energie. Hodnotenie dobré alebo ešte lepšie si pritom v rokoch 2025 a 2026 odniesli všetky testované televízory LG – od sérií OLED B, C a G cez Micro RGB evo až po modely QNED.

Zhrnutie správy

  • Známku veľmi dobré udelil dTest v rokoch 2025 a 2026 iba trom televízorom. Vo všetkých troch prípadoch ide o modely zo série LG OLED G. Tohtoročný model OLED65G66LS získal 81 %, čím o jeden bod prekonal minuloročnú generáciu.

  • Za týmto skvelým výsledkom (81 %) stoja najmä dva faktory: najlepšie hodnotenie obrazu medzi televízormi, ktoré v teste dosiahli celkovo aspoň 70 %, a plný počet bodov za úspornú spotrebu elektriny.

  • Hodnotenie dobré alebo veľmi dobré si pritom odniesli úplne všetky testované televízory LG: či už išlo o sériu OLED B, C a G, Micro RGB evo, QNED alebo modely UHD.


Spotrebiteľská organizácia dTest zverejnila v septembrovom čísle svojho časopisu výsledky testu 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Najlepšie dopadol LG OLED65G66LS. So ziskom 81 % je jediným televízorom v teste, ktorý dostal celkovú známku veľmi dobré. Medzi 65-palcovými prístrojmi obsadili prvé tri miesta modely LG OLED sérií G, C a B.

Séria G: tretie veľmi dobré za dva roky


Známku veľmi dobré dáva dTest pri televízoroch zriedkavo. Za roky 2025 a 2026 ju získali len tri televízory a všetky tri nesú označenie LG OLED série G. Minuloročná generácia dosiahla 80 %, tohtoročná G6 81 %, čo je najvyšší výsledok za sledované obdobie.

Pre zákazníka to znamená, že najlepšie hodnotený televízor v testoch dTestu patrí už druhý rok po sebe do série G a medzi ročníkmi sa ešte zlepšil.

Prečo 81 %: obraz a spotreba


Z podrobných výsledkov testu vyplýva, že o prvom mieste rozhodli dve kategórie. Prvou je obraz. Medzi televízormi, ktoré v septembrovom teste získali celkovo aspoň 70 %, má OLED65G66LS najvyššie hodnotenie kvality obrazu.

V teste získal vysoké hodnotenie za ostrosť, prirodzené a zároveň živé farby, vyvážený kontrast, plynulý pohyb aj zvládnuté HDR. "Najlepšie sa opäť darilo modelom LG s displejmi OLED," zhrňuje dTest obrazové skúšky a dodáva, že posledný test, v ktorom mal najlepší obraz televízor s inou technológiou, vyšiel v roku 2017.

Druhou kategóriou je spotreba. V nej OLED65G66LS získal plných 100 %. Pri optimálnom nastavení obrazu má ročnú spotrebu niečo vyše 79 kWh a je najúspornejším 65-palcovým televízorom v teste. Najhladnejší prístroj rovnakej veľkosti spotrebuje takmer 143 kWh, teda o 64 kWh za rok viac pri rovnakej uhlopriečke.

Tohtoročná generácia LG OLED evo G6 stavia na procesore α11 AI Gen3, najvýkonnejšom televíznom čipe LG. Obrazovka má certifikáciu Reflection-Free Premium a odráža o polovicu menej svetla než staršie modely, takže obraz si zachováva kontrast aj v osvetlenej miestnosti.

Celá ponuka OLED: B, C aj G


Výsledok nie je úspechom jediného modelu. Všetky televízory LG OLED, ktoré dTest v rokoch 2025 a 2026 testoval, dostali známku dobré alebo veľmi dobré. Modely série B sa pohybujú medzi 72 a 78 %, séria C medzi 78 a 79 % a séria G medzi 78 a 81 %. Platí to naprieč uhlopriečkami 48, 55 a 65 palcov.

Rozdiel medzi najdostupnejšou sériou B a vlajkovou sériou G tak v hodnotení dTestu nepresahuje desať percentuálnych bodov. Zákazník, ktorý si vyberie OLED podľa ceny, dostane televízor z rovnakej skupiny ako víťaz testu.

Micro RGB evo: najlepší z prístrojov s inou než OLED technológiou


Medzi televízormi s inou technológiou ako OLED zaradil dTest najvyššie LG Micro RGB evo. Modely 65MRGB88B6B a 65MRGB86B6A získali zhodne 71 % a známku dobré.

Dobré hodnotenie majú aj televízory LG s panelmi QNED (60 až 62 %) a modely UHD série NU900 v uhlopriečkach 65 a 75 palcov (60 až 62 %).

Výber podľa veľkosti, ceny aj technológie


Nezávislý test tak potvrdil kvalitu celej ponuky LG. Žiadny z televízorov LG, ktoré dTest za posledné dva roky hodnotil, nemá horšiu známku ako dobré, či už ide o OLED, Micro RGB evo, QNED alebo UHD s uhlopriečkami 48 alebo 75 palcov. Zákazník preto môže vyberať podľa veľkosti, ceny alebo preferovanej technológie obrazu a pri žiadnej z týchto volieb nesiahne po prístroji, ktorý by v nezávislom teste prepadol.

Testované modely LG sú k dispozícii u vybraných predajcov a na LG.cz. Kompletné výsledky testu.

Hodnotenie televízorov LG v testoch dTestu, 2025–2026





















































































































































































































Technológia Uhlopriečka Séria Model Celkové hodnotenie Známka
OLED 65" G OLED65G66LS 81 % Veľmi dobré
OLED 65" G OLED65G64LW 80 % Veľmi dobré
OLED 55" G OLED55G66LS 79 % Dobré
OLED 55" G OLED55G64LW 78 % Dobré
OLED 65" C OLED65C6ELB 79 % Dobré
OLED 65" C OLED65C66LB 78 % Dobré
OLED 65" C OLED65C64LA 78 % Dobré
OLED 55" C OLED55C6ELB 79 % Dobré
OLED 55" C OLED55C64LA 78 % Dobré
OLED 55" C OLED55C66LB 78 % Dobré
OLED 65" B OLED65B6ELC 77 % Dobré
OLED 65" B OLED65B65LA 76 % Dobré
OLED 55" B OLED55B6ELC 78 % Dobré
OLED 55" B OLED55B65LA 77 % Dobré
OLED 48" B OLED48B6ELC 74 % Dobré
OLED 48" B OLED48B65LA 72 % Dobré
Micro RGB evo 65" 88 65MRGB88B6B 71 % Dobré
Micro RGB evo 55" 88 55MRGB88B6B 64 % Dobré
Micro RGB evo 65" 86 65MRGB86B6A 71 % Dobré
Micro RGB evo 55" 86 55MRGB86B6A 64 % Dobré
QNED 65" 7E 65QNED7EB3C 62 % Dobré
QNED 65" 85 65QNED85B6B 60 % Dobré
QNED 65" 72 65QNED72B6B 61 % Dobré
UHD 75" NU900 75NU900B6LA 62 % Dobré
UHD 65" NU900 65NU900B6LA 60 % Dobré

Zdroj: dTest

Uznanie aj od zahraničných médií


Výsledky dTestu nie sú ojedinelé. K rovnakému záveru dospeli aj čitatelia augustového vydania amerického technologického magazínu CNET, ktorí v prieskume spokojnosti People’s Picks 2026 označili LG za TV značku číslo 1. Rovnako ako v dTeste rozhodol predovšetkým obraz: LG získalo od majiteľov televízorov najvyššie celkové hodnotenie a prvú priečku za kvalitu obrazu aj za plynulé zobrazenie rýchlo sa pohybujúceho obsahu. Dve tretiny majiteľov televízorov LG dali značke plný počet piatich hviezdičiek a uviedli, že by ju odporučili ďalej.

O spoločnosti LG Electronics


LG Electronics je globálnym lídrom v oblasti inovácií technológií a spotrebnej elektroniky s pôsobnosťou takmer vo všetkých krajinách sveta. Zamestnáva viac ako 74 000 ľudí. LG je popredným výrobcom spotrebných a komerčných produktov, od televízorov, domácich spotrebičov, klimatizácií a monitorov až po automobilové komponenty a riešenia. Jej prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentná platforma LG ThinQ sú celosvetovo uznávané. Najnovšie správy o spoločnosti LG nájdete na webových stránkach LG NEWSROOM | LG Global.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - LG OLED série G sú jediné tri TV, ktorým dTest za dva roky udelil hodnotenie veľmi dobré © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OLED televízor PR Televízor
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