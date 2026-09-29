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LG OLED série G sú jediné tri TV, ktorým dTest za dva roky udelil hodnotenie veľmi dobré
Tagy: OLED televízor PR Televízor
Septembrový dTest porovnal 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Jediným modelom, ktorý získal celkovú známku veľmi dobré, je LG OLED65G66LS so skóre 81 %. O tomto výsledku rozhodli najmä ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Septembrový dTest porovnal 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov.
Jediným modelom, ktorý získal celkovú známku veľmi dobré, je LG OLED65G66LS so skóre 81 %. O tomto výsledku rozhodli najmä dva parametre: kvalita obrazu a spotreba elektrickej energie. Hodnotenie dobré alebo ešte lepšie si pritom v rokoch 2025 a 2026 odniesli všetky testované televízory LG – od sérií OLED B, C a G cez Micro RGB evo až po modely QNED.
Zhrnutie správy
Spotrebiteľská organizácia dTest zverejnila v septembrovom čísle svojho časopisu výsledky testu 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Najlepšie dopadol LG OLED65G66LS. So ziskom 81 % je jediným televízorom v teste, ktorý dostal celkovú známku veľmi dobré. Medzi 65-palcovými prístrojmi obsadili prvé tri miesta modely LG OLED sérií G, C a B.
Známku veľmi dobré dáva dTest pri televízoroch zriedkavo. Za roky 2025 a 2026 ju získali len tri televízory a všetky tri nesú označenie LG OLED série G. Minuloročná generácia dosiahla 80 %, tohtoročná G6 81 %, čo je najvyšší výsledok za sledované obdobie.
Pre zákazníka to znamená, že najlepšie hodnotený televízor v testoch dTestu patrí už druhý rok po sebe do série G a medzi ročníkmi sa ešte zlepšil.
Z podrobných výsledkov testu vyplýva, že o prvom mieste rozhodli dve kategórie. Prvou je obraz. Medzi televízormi, ktoré v septembrovom teste získali celkovo aspoň 70 %, má OLED65G66LS najvyššie hodnotenie kvality obrazu.
V teste získal vysoké hodnotenie za ostrosť, prirodzené a zároveň živé farby, vyvážený kontrast, plynulý pohyb aj zvládnuté HDR. "Najlepšie sa opäť darilo modelom LG s displejmi OLED," zhrňuje dTest obrazové skúšky a dodáva, že posledný test, v ktorom mal najlepší obraz televízor s inou technológiou, vyšiel v roku 2017.
Druhou kategóriou je spotreba. V nej OLED65G66LS získal plných 100 %. Pri optimálnom nastavení obrazu má ročnú spotrebu niečo vyše 79 kWh a je najúspornejším 65-palcovým televízorom v teste. Najhladnejší prístroj rovnakej veľkosti spotrebuje takmer 143 kWh, teda o 64 kWh za rok viac pri rovnakej uhlopriečke.
Tohtoročná generácia LG OLED evo G6 stavia na procesore α11 AI Gen3, najvýkonnejšom televíznom čipe LG. Obrazovka má certifikáciu Reflection-Free Premium a odráža o polovicu menej svetla než staršie modely, takže obraz si zachováva kontrast aj v osvetlenej miestnosti.
Výsledok nie je úspechom jediného modelu. Všetky televízory LG OLED, ktoré dTest v rokoch 2025 a 2026 testoval, dostali známku dobré alebo veľmi dobré. Modely série B sa pohybujú medzi 72 a 78 %, séria C medzi 78 a 79 % a séria G medzi 78 a 81 %. Platí to naprieč uhlopriečkami 48, 55 a 65 palcov.
Rozdiel medzi najdostupnejšou sériou B a vlajkovou sériou G tak v hodnotení dTestu nepresahuje desať percentuálnych bodov. Zákazník, ktorý si vyberie OLED podľa ceny, dostane televízor z rovnakej skupiny ako víťaz testu.
Medzi televízormi s inou technológiou ako OLED zaradil dTest najvyššie LG Micro RGB evo. Modely 65MRGB88B6B a 65MRGB86B6A získali zhodne 71 % a známku dobré.
Dobré hodnotenie majú aj televízory LG s panelmi QNED (60 až 62 %) a modely UHD série NU900 v uhlopriečkach 65 a 75 palcov (60 až 62 %).
Nezávislý test tak potvrdil kvalitu celej ponuky LG. Žiadny z televízorov LG, ktoré dTest za posledné dva roky hodnotil, nemá horšiu známku ako dobré, či už ide o OLED, Micro RGB evo, QNED alebo UHD s uhlopriečkami 48 alebo 75 palcov. Zákazník preto môže vyberať podľa veľkosti, ceny alebo preferovanej technológie obrazu a pri žiadnej z týchto volieb nesiahne po prístroji, ktorý by v nezávislom teste prepadol.
Testované modely LG sú k dispozícii u vybraných predajcov a na LG.cz. Kompletné výsledky testu.
Zdroj: dTest
Výsledky dTestu nie sú ojedinelé. K rovnakému záveru dospeli aj čitatelia augustového vydania amerického technologického magazínu CNET, ktorí v prieskume spokojnosti People’s Picks 2026 označili LG za TV značku číslo 1. Rovnako ako v dTeste rozhodol predovšetkým obraz: LG získalo od majiteľov televízorov najvyššie celkové hodnotenie a prvú priečku za kvalitu obrazu aj za plynulé zobrazenie rýchlo sa pohybujúceho obsahu. Dve tretiny majiteľov televízorov LG dali značke plný počet piatich hviezdičiek a uviedli, že by ju odporučili ďalej.
LG Electronics je globálnym lídrom v oblasti inovácií technológií a spotrebnej elektroniky s pôsobnosťou takmer vo všetkých krajinách sveta. Zamestnáva viac ako 74 000 ľudí. LG je popredným výrobcom spotrebných a komerčných produktov, od televízorov, domácich spotrebičov, klimatizácií a monitorov až po automobilové komponenty a riešenia. Jej prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentná platforma LG ThinQ sú celosvetovo uznávané. Najnovšie správy o spoločnosti LG nájdete na webových stránkach LG NEWSROOM | LG Global.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - LG OLED série G sú jediné tri TV, ktorým dTest za dva roky udelil hodnotenie veľmi dobré © SITA Všetky práva vyhradené.
Jediným modelom, ktorý získal celkovú známku veľmi dobré, je LG OLED65G66LS so skóre 81 %. O tomto výsledku rozhodli najmä dva parametre: kvalita obrazu a spotreba elektrickej energie. Hodnotenie dobré alebo ešte lepšie si pritom v rokoch 2025 a 2026 odniesli všetky testované televízory LG – od sérií OLED B, C a G cez Micro RGB evo až po modely QNED.
Zhrnutie správy
- Známku veľmi dobré udelil dTest v rokoch 2025 a 2026 iba trom televízorom. Vo všetkých troch prípadoch ide o modely zo série LG OLED G. Tohtoročný model OLED65G66LS získal 81 %, čím o jeden bod prekonal minuloročnú generáciu.
- Za týmto skvelým výsledkom (81 %) stoja najmä dva faktory: najlepšie hodnotenie obrazu medzi televízormi, ktoré v teste dosiahli celkovo aspoň 70 %, a plný počet bodov za úspornú spotrebu elektriny.
- Hodnotenie dobré alebo veľmi dobré si pritom odniesli úplne všetky testované televízory LG: či už išlo o sériu OLED B, C a G, Micro RGB evo, QNED alebo modely UHD.
Spotrebiteľská organizácia dTest zverejnila v septembrovom čísle svojho časopisu výsledky testu 27 televízorov s uhlopriečkou 65 a 75 palcov. Najlepšie dopadol LG OLED65G66LS. So ziskom 81 % je jediným televízorom v teste, ktorý dostal celkovú známku veľmi dobré. Medzi 65-palcovými prístrojmi obsadili prvé tri miesta modely LG OLED sérií G, C a B.
Séria G: tretie veľmi dobré za dva roky
Známku veľmi dobré dáva dTest pri televízoroch zriedkavo. Za roky 2025 a 2026 ju získali len tri televízory a všetky tri nesú označenie LG OLED série G. Minuloročná generácia dosiahla 80 %, tohtoročná G6 81 %, čo je najvyšší výsledok za sledované obdobie.
Pre zákazníka to znamená, že najlepšie hodnotený televízor v testoch dTestu patrí už druhý rok po sebe do série G a medzi ročníkmi sa ešte zlepšil.
Prečo 81 %: obraz a spotreba
Z podrobných výsledkov testu vyplýva, že o prvom mieste rozhodli dve kategórie. Prvou je obraz. Medzi televízormi, ktoré v septembrovom teste získali celkovo aspoň 70 %, má OLED65G66LS najvyššie hodnotenie kvality obrazu.
V teste získal vysoké hodnotenie za ostrosť, prirodzené a zároveň živé farby, vyvážený kontrast, plynulý pohyb aj zvládnuté HDR. "Najlepšie sa opäť darilo modelom LG s displejmi OLED," zhrňuje dTest obrazové skúšky a dodáva, že posledný test, v ktorom mal najlepší obraz televízor s inou technológiou, vyšiel v roku 2017.
Druhou kategóriou je spotreba. V nej OLED65G66LS získal plných 100 %. Pri optimálnom nastavení obrazu má ročnú spotrebu niečo vyše 79 kWh a je najúspornejším 65-palcovým televízorom v teste. Najhladnejší prístroj rovnakej veľkosti spotrebuje takmer 143 kWh, teda o 64 kWh za rok viac pri rovnakej uhlopriečke.
Tohtoročná generácia LG OLED evo G6 stavia na procesore α11 AI Gen3, najvýkonnejšom televíznom čipe LG. Obrazovka má certifikáciu Reflection-Free Premium a odráža o polovicu menej svetla než staršie modely, takže obraz si zachováva kontrast aj v osvetlenej miestnosti.
Celá ponuka OLED: B, C aj G
Výsledok nie je úspechom jediného modelu. Všetky televízory LG OLED, ktoré dTest v rokoch 2025 a 2026 testoval, dostali známku dobré alebo veľmi dobré. Modely série B sa pohybujú medzi 72 a 78 %, séria C medzi 78 a 79 % a séria G medzi 78 a 81 %. Platí to naprieč uhlopriečkami 48, 55 a 65 palcov.
Rozdiel medzi najdostupnejšou sériou B a vlajkovou sériou G tak v hodnotení dTestu nepresahuje desať percentuálnych bodov. Zákazník, ktorý si vyberie OLED podľa ceny, dostane televízor z rovnakej skupiny ako víťaz testu.
Micro RGB evo: najlepší z prístrojov s inou než OLED technológiou
Medzi televízormi s inou technológiou ako OLED zaradil dTest najvyššie LG Micro RGB evo. Modely 65MRGB88B6B a 65MRGB86B6A získali zhodne 71 % a známku dobré.
Dobré hodnotenie majú aj televízory LG s panelmi QNED (60 až 62 %) a modely UHD série NU900 v uhlopriečkach 65 a 75 palcov (60 až 62 %).
Výber podľa veľkosti, ceny aj technológie
Nezávislý test tak potvrdil kvalitu celej ponuky LG. Žiadny z televízorov LG, ktoré dTest za posledné dva roky hodnotil, nemá horšiu známku ako dobré, či už ide o OLED, Micro RGB evo, QNED alebo UHD s uhlopriečkami 48 alebo 75 palcov. Zákazník preto môže vyberať podľa veľkosti, ceny alebo preferovanej technológie obrazu a pri žiadnej z týchto volieb nesiahne po prístroji, ktorý by v nezávislom teste prepadol.
Testované modely LG sú k dispozícii u vybraných predajcov a na LG.cz. Kompletné výsledky testu.
Hodnotenie televízorov LG v testoch dTestu, 2025–2026
|Technológia
|Uhlopriečka
|Séria
|Model
|Celkové hodnotenie
|Známka
|OLED
|65"
|G
|OLED65G66LS
|81 %
|Veľmi dobré
|OLED
|65"
|G
|OLED65G64LW
|80 %
|Veľmi dobré
|OLED
|55"
|G
|OLED55G66LS
|79 %
|Dobré
|OLED
|55"
|G
|OLED55G64LW
|78 %
|Dobré
|OLED
|65"
|C
|OLED65C6ELB
|79 %
|Dobré
|OLED
|65"
|C
|OLED65C66LB
|78 %
|Dobré
|OLED
|65"
|C
|OLED65C64LA
|78 %
|Dobré
|OLED
|55"
|C
|OLED55C6ELB
|79 %
|Dobré
|OLED
|55"
|C
|OLED55C64LA
|78 %
|Dobré
|OLED
|55"
|C
|OLED55C66LB
|78 %
|Dobré
|OLED
|65"
|B
|OLED65B6ELC
|77 %
|Dobré
|OLED
|65"
|B
|OLED65B65LA
|76 %
|Dobré
|OLED
|55"
|B
|OLED55B6ELC
|78 %
|Dobré
|OLED
|55"
|B
|OLED55B65LA
|77 %
|Dobré
|OLED
|48"
|B
|OLED48B6ELC
|74 %
|Dobré
|OLED
|48"
|B
|OLED48B65LA
|72 %
|Dobré
|Micro RGB evo
|65"
|88
|65MRGB88B6B
|71 %
|Dobré
|Micro RGB evo
|55"
|88
|55MRGB88B6B
|64 %
|Dobré
|Micro RGB evo
|65"
|86
|65MRGB86B6A
|71 %
|Dobré
|Micro RGB evo
|55"
|86
|55MRGB86B6A
|64 %
|Dobré
|QNED
|65"
|7E
|65QNED7EB3C
|62 %
|Dobré
|QNED
|65"
|85
|65QNED85B6B
|60 %
|Dobré
|QNED
|65"
|72
|65QNED72B6B
|61 %
|Dobré
|UHD
|75"
|NU900
|75NU900B6LA
|62 %
|Dobré
|UHD
|65"
|NU900
|65NU900B6LA
|60 %
|Dobré
Zdroj: dTest
Uznanie aj od zahraničných médií
Výsledky dTestu nie sú ojedinelé. K rovnakému záveru dospeli aj čitatelia augustového vydania amerického technologického magazínu CNET, ktorí v prieskume spokojnosti People’s Picks 2026 označili LG za TV značku číslo 1. Rovnako ako v dTeste rozhodol predovšetkým obraz: LG získalo od majiteľov televízorov najvyššie celkové hodnotenie a prvú priečku za kvalitu obrazu aj za plynulé zobrazenie rýchlo sa pohybujúceho obsahu. Dve tretiny majiteľov televízorov LG dali značke plný počet piatich hviezdičiek a uviedli, že by ju odporučili ďalej.
O spoločnosti LG Electronics
LG Electronics je globálnym lídrom v oblasti inovácií technológií a spotrebnej elektroniky s pôsobnosťou takmer vo všetkých krajinách sveta. Zamestnáva viac ako 74 000 ľudí. LG je popredným výrobcom spotrebných a komerčných produktov, od televízorov, domácich spotrebičov, klimatizácií a monitorov až po automobilové komponenty a riešenia. Jej prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentná platforma LG ThinQ sú celosvetovo uznávané. Najnovšie správy o spoločnosti LG nájdete na webových stránkach LG NEWSROOM | LG Global.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - LG OLED série G sú jediné tri TV, ktorým dTest za dva roky udelil hodnotenie veľmi dobré © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OLED televízor PR Televízor
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