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29. septembra 2026
Rusko nie je naivné, ale vie, že sme silnejší. Šéf NATO krotí strach Európanov z ruských sabotáží
Spoločne s litovským premiérom varoval pred zveličovaním ruských hrozieb. Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Spoločne s litovským premiérom varoval pred zveličovaním ruských hrozieb.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte v utorok vyzval na zachovanie pokoja v súvislosti s ruskou sabotážnou kampaňou v Európe. Podľa neho sa Moskve nedarí oslabiť podporu Ukrajiny zo strany západných krajín.
„Rusko pokračuje vo svojej nezodpovednej kampani nepriateľských aktivít proti spojencom v NATO. Snaží sa oslabiť naše odhodlanie a zastaviť našu podporu Ukrajine. Rusko však zlyháva. Zlyháva na bojisku na Ukrajine a zlyháva aj v snahe narušiť našu jednotu a podporu Ukrajine,“ povedal Rutte novinárom.
Estónsko sa v utorok stalo ďalšou krajinou, ktorá oficiálne obvinila Rusko zo sabotáže. Podľa Tallinnu si ruské „špeciálne služby“ objednali augustový podpaľačský útok na obrannú spoločnosť. K incidentu došlo krátko potom, ako na letisku v Nemecku objavili dron s výbušninami. Berlín z toho obvinil Moskvu.
Európske vlády tvrdia, že Moskva stupňuje sabotážne a zastrašovacie aktivity namierené proti podporovateľom Ukrajiny v čase, keď ruské jednotky na fronte čelia problémom. Šéf NATO pripustil, že ruské aktivity „môžu mať vplyv a niekedy ho aj zjavne majú“.
Zároveň však vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a pokračovali v podpore Kyjeva. „Nemali by sme byť vo vzťahu k Rusku naivní, ale oni vedia, že sme silnejší,“ povedal.
Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius, ktorý s Ruttem vystúpil na spoločnej tlačovej konferencii, uviedol, že spravodajské služby nemajú dôkazy o tom, že by sa Moskva pripravovala na rozsiahlejšiu akciu.
„Je potrebné hovoriť o hrozbách, ak existujú, ale netreba ich zveličovať a tvrdiť, že sa niečo stane v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Riziko pretrváva, ale nemení sa, nezvyšuje sa ani neklesá,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Rusko nie je naivné, ale vie, že sme silnejší. Šéf NATO krotí strach Európanov z ruských sabotáží © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte v utorok vyzval na zachovanie pokoja v súvislosti s ruskou sabotážnou kampaňou v Európe. Podľa neho sa Moskve nedarí oslabiť podporu Ukrajiny zo strany západných krajín.
„Rusko pokračuje vo svojej nezodpovednej kampani nepriateľských aktivít proti spojencom v NATO. Snaží sa oslabiť naše odhodlanie a zastaviť našu podporu Ukrajine. Rusko však zlyháva. Zlyháva na bojisku na Ukrajine a zlyháva aj v snahe narušiť našu jednotu a podporu Ukrajine,“ povedal Rutte novinárom.
Najnovší cieľ Estónsko
Estónsko sa v utorok stalo ďalšou krajinou, ktorá oficiálne obvinila Rusko zo sabotáže. Podľa Tallinnu si ruské „špeciálne služby“ objednali augustový podpaľačský útok na obrannú spoločnosť. K incidentu došlo krátko potom, ako na letisku v Nemecku objavili dron s výbušninami. Berlín z toho obvinil Moskvu.
Európske vlády tvrdia, že Moskva stupňuje sabotážne a zastrašovacie aktivity namierené proti podporovateľom Ukrajiny v čase, keď ruské jednotky na fronte čelia problémom. Šéf NATO pripustil, že ruské aktivity „môžu mať vplyv a niekedy ho aj zjavne majú“.
Zároveň však vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a pokračovali v podpore Kyjeva. „Nemali by sme byť vo vzťahu k Rusku naivní, ale oni vedia, že sme silnejší,“ povedal.
Riziko existuje, ale nemení sa
Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius, ktorý s Ruttem vystúpil na spoločnej tlačovej konferencii, uviedol, že spravodajské služby nemajú dôkazy o tom, že by sa Moskva pripravovala na rozsiahlejšiu akciu.
„Je potrebné hovoriť o hrozbách, ak existujú, ale netreba ich zveličovať a tvrdiť, že sa niečo stane v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Riziko pretrváva, ale nemení sa, nezvyšuje sa ani neklesá,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Rusko nie je naivné, ale vie, že sme silnejší. Šéf NATO krotí strach Európanov z ruských sabotáží © SITA Všetky práva vyhradené.
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