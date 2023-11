LGBTQ+ aktivizmus je v Putinovom Rusku považovaný za extrémizmus, najvyšší súd ho postavil mimo zákon

Úrady videli extrémistické prejavy

Ostrá rana pre sužovanú komunitu

30.11.2023 (SITA.sk) - Ruský najvyšší súd vo štvrtok vyhlásil LGBTQ+ aktivizmus za extrémistický a zakázal ho, čím ho v podstate postavil mimo zákon. Vyhovel tak žalobe ministerstva spravodlivosti.Pojednávanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami a bez prítomnosti obžalovanej strany. Viacerí aktivisti sa snažili stať stranou v žalobe, keďže sa to týka ich práv, ale súd im to odmietol.Ruské ministerstvo spravodlivosti podalo žalobu na najvyššom súde, aby postavilo „medzinárodné verejné hnutie“ LGBTQ+ mimo zákon ako extrémistické, v polovici novembra.Argumentovalo, že úrady identifikovali „znaky a prejavy extrémistickej povahy“ v „činnostiach LGBT hnutia aktívneho“ v Rusku, vrátane „podnecovania sociálnych a náboženských nezhôd“.Viacerí aktivisti poukázali na to, že žaloba bola zameraná na „medzinárodné občianske hnutie LGBT“, ktoré nie je entitou, ale skôr širokou a vágnou definíciou, ktorá by ruským orgánom umožnila zakročiť proti akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinám považovaným za súčasť „hnutia”.Krok súdu je najnovšou ostrou ranou proti už sužovanej komunite LGBTQ+ v čoraz konzervatívnejšej krajine, ktorej vodca Vladimir Putin z „tradičných rodinných hodnôt“ urobil základný kameň svojej vlády.